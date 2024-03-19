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Общество

За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов

Инспекторы Баткенского территориального управления ДНВТ за два месяца 2024 года проверили 2 тысячи 16 автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

В результате проверок выявили 121 нарушение, составлен 121 протокол на сумму 722 тысячи сомов, из которых 546 тысяч 500 сомов взыскано.

В Минтрансе отмечают, что показатели значительно выше прошлогодних.

Инспекторы Баткенского территориального управления по соблюдению вновь введенных статей кодекса КР тесно сотрудничают с юридическими лицами, грузоотправителями, проводят разъяснительную работу с водителями.

Министерство транспорта и коммуникаций
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289452/
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