За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов

Инспекторы Баткенского территориального управления ДНВТ за два месяца 2024 года проверили 2 тысячи 16 автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

В результате проверок выявили 121 нарушение, составлен 121 протокол на сумму 722 тысячи сомов, из которых 546 тысяч 500 сомов взыскано.

В Минтрансе отмечают, что показатели значительно выше прошлогодних.