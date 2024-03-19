За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов

Инспекторы Баткенского территориального управления ДНВТ за два месяца 2024 года проверили 2 тысячи 16 автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.
В результате проверок выявили 121 нарушение, составлен 121 протокол на сумму 722 тысячи сомов, из которых 546 тысяч 500 сомов взыскано.
В Минтрансе отмечают, что показатели значительно выше прошлогодних.
Инспекторы Баткенского территориального управления по соблюдению вновь введенных статей кодекса КР тесно сотрудничают с юридическими лицами, грузоотправителями, проводят разъяснительную работу с водителями.Министерство транспорта и коммуникаций