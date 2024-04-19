В Кыргызстане хотят выпускать чип-карты для электронных тахографов

В Кыргызстане планируется выпуск карт для электронных тахографов (чип-карт). Об этом шла речь во время встречи заместителя министра транспорта и коммуникаций по вопросам цифровизации Бекжана Рысмендеева с представителями Международной ассоциации перевозчиков и кыргызстанскими водителями, работающими в странах Европы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на встрече представлена подробная информация о реализации Европейского соглашения от 1 июля 1970 года, а также о работе по изготовлению карточек для электронных тахографов и возникших в ходе их изготовления проблемах.

«В настоящее время компания-производитель ведет работу по сертификации карт. Два из трех необходимых сертификатов получены. В Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии подана заявка на получение сертификата соответствия карты. Предположительно, выпуск карты на территории Кыргызстана (в зависимости от даты получения сертификата соответствия) планируется в конце мая», — отметили в Минтрансе.