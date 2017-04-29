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Общество

Хирург Эрнст Акрамов перенес инфаркт

Хирург Эрнст Акрамов перенес инфаркт. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, состояние хирурга удовлетворительное. Ему необходимо сделать операцию по коронарному шунтированию. Однако Эрнст Акрамов еще не принял решение, пойдет ли на операцию.

Эрнст Акрамов — герой Кыргызстана, автор более 350 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения. Он разработал и внедрил в хирургическую практику уникальные операции, многие из которых до сих пор не имеют аналогов в мире.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50856/
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