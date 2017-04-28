Дело мародеров. Следствие по фигуранту Райкану Тологонову завершено

В ГКНБ завершено следствие по уголовному делу по факту мародерства в отношении экс-депутата парламента от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, есть материалы и показания ряда свидетелей, в том числе, непосредственно принимавших участие в преступлениях.

Райкану Тологонову предъявлено обвинение в незаконных приобретении, передаче, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело отправлено в Генеральную прокуратуру для утверждения и передачи в суд.