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Общество

Дело мародеров. Следствие по фигуранту Райкану Тологонову завершено

В ГКНБ завершено следствие по уголовному делу по факту мародерства в отношении экс-депутата парламента от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, есть материалы и показания ряда свидетелей, в том числе, непосредственно принимавших участие в преступлениях.

Райкану Тологонову предъявлено обвинение в незаконных приобретении, передаче, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело отправлено в Генеральную прокуратуру для утверждения и передачи в суд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50758/
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