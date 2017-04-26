Подсудимые по делу Максата Кунакунова требуют адвоката

Подсудимые по делу племянника мэра Бишкека Максата Кунакунова требуют своего адвоката — Динару Медетову, отказываясь от «дежурных» юристов. Об этом Динара Медетова сообщила ИА «24.kg».

По ее словам, она представляет интересы Алтынбека Жумагазиева и Эркинбека Кадырова, но на процесс ее не допустили, мотивируя это тем, что материалы дела содержат секретную информацию. У юристов требуют подписку о неразглашении.

Я отказалась ее предоставить, и меня буквально выгнали из зала суда. Тогда я обратилась в республиканскую адвокатуру с заявлением. А накануне мне позвонила секретарь Бишкеского горсуда, где сейчас рассматривается дело, и попросила явиться на следующее заседание, так как мои подзащитные отказываются от других юристов. Динара Медетова

Адвокат добавила, что суд возобновится 2 мая.

Отметим, что в Бишкекском горсуде начался процесс по поданной адвокатами подсудимых и гособвинением апелляции в отношении приговора Первомайского суда.

Экс-депутата парламента обвиняли в пособничестве террористам. Ему вменялись статьи УК КР «Пособничество террористам», «Незаконное хранение оружия», «Попытка госпереворота» и «Разбойное нападение». Гособвинение просило для него 30 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Максата Кунакунова оправдали в пособничестве террористам и попытке государственного переворота, но признали виновным по статьям о незаконном хранении оружия и разбойном нападении.

Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к 10 годам лишения свободы.