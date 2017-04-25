У таксистов в Бишкеке проверят патенты

Бишкекских таксистов проверят на наличие патентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.



По ее данным, Октябрьская районная администрация совместно с Управлением государственной налоговой службы по району провела совещание с участием Ассоциации перевозчиков КР и представителей фирм, оказывающих услуги такси.



Отмечено, что в ближайшее время в Бишкеке проведут совместные рейдовые мероприятия мэрии города с налоговыми органами и УПМ ГУВД столицы. В ходе рейда таксистов будут проверять на наличие патента, а также уплату налога на транспорт.