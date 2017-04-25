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Общество

У таксистов в Бишкеке проверят патенты

Фото пресс-служба мэрии Бишкека
Бишкекских таксистов проверят на наличие патентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, Октябрьская районная администрация совместно с Управлением государственной налоговой службы по району провела совещание с участием Ассоциации перевозчиков КР и представителей фирм, оказывающих услуги такси.

Отмечено, что в ближайшее время в Бишкеке проведут совместные рейдовые мероприятия мэрии города с налоговыми органами и УПМ ГУВД столицы. В ходе рейда таксистов будут проверять на наличие патента, а также уплату налога на транспорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50495/
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