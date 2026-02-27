15:27
Общество

Сонливость и апатия. Как тяжелый рюкзак влияет на здоровье школьников

Санитарный врач департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кушубакова рассказала в эфире «Биринчи радио» о важности правильного подбора рюкзака для школьников.

По ее словам, ситуация с рюкзаками — острая проблема.

«С легким рюкзаком вы детей не увидите. У всех тяжелые рюкзаки — учебная программа обширная, тяжелая», — сказала Мария Кушубакова.

Она озвучила вес рюкзаков по санитарным нормам:

  • в 1-2-х классах — 1,5 килограмма;
  • 3-4-х классах — 2 килограмма;
  • 5-6-х классах — 2,5 килограмма;
  • 7-8-х классах — 3,5 килограмма;
  • 9-12-х классах — 4 килограмма.

«Но сейчас рюкзаки у младшеклассников не 1,5 килограмма, а по 3-4 килограмма, а может, и больше, поскольку они носят все учебники, а дополнительно и тетради. Поэтому предпочтение нужно отдавать качественным рюкзакам. Задняя часть должна плотно прилегать к спине ребенка, верхняя — не давить на шейную зону, а нижняя должна быть на уровне талии. Ремешки должны быть регулируемыми», — сказала санитарный врач.

Она добавила, что если затылок будет постоянно упираться в портфель, а лямки будут сильно давить, то появится давление на шейный позвонок.

«А там есть сосуды. У ребенка могут появиться апатия, сонливость, он может потерять сознание, — предупредила Мария Кушубакова. — Девочкам строго запрещено носить на одном плече дамские сумочки. Нагрузка должна идти на оба плеча. Иначе это приводит к различным формам сколиоза. Около половины учеников после окончания школы выходит со сколиозом. При деформации позвоночника страдают и внутренние органы, поэтому к выбору рюкзака нужно подойти со всей ответственностью».

Отметим, что в рамках перехода на 12-летнее школьное образование в Кыргызстане обновляют учебники. В соцсетях появились жалобы родителей на то, что новые книги объемные и тяжелые. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363875/
