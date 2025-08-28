Школьные учебники. Почему в Кыргызстане родители вновь тратят на них деньги

До начала нового учебного года считанные дни. В школах уже выдают учебники. Как и в прошлые годы, их не хватает, либо они в плачевном состоянии. Чиновники успокаивают — покупать новые необязательно, есть возможность скачать электронный вариант. Однако не на все книги у государства авторские права.

Купили за свой счет

Семье третьеклассника закуп учебников на Орто-Сайском рынке Бишкека обошелся в 1,4 тысячи сомов.

«Учебники по русскому языку, английскому и родиноведению купили по 320 сомов каждый, по математике две части — 950 сомов, удалось уговорить продавца продать только первую за 450 — покупать весь комплект сразу накладно. На «Дордое», наверняка, можно найти дешевле, но нет возможности туда ехать», — рассказала 24.kg тетя одного из школьников.

По ее словам, за три года учебы в одной из школ Кара-Балты им не выдали ни одного учебника. «Когда я училась, нас приглашали в класс, мы выбирали учебники, подклеивали при необходимости, а сейчас даже не зовут в школу, говорят, что учебники плохие, либо их нет, поэтому просто высылают список необходимой учебной литературы. Хотя, судя по словам чиновников, у нас все хорошо», — добавила она.

Родительница восьмиклассницы отметила, что им в столичной школе не выдали учебники по алгебре и черчению.

«Книг по математике почему-то никогда не бывает, ежегодно ищем сами. В школе сказали, что алгебру можно не покупать, а использовать электронный учебник, а вот черчение посоветовали приобрести — удобнее», — рассказала она.

Финансирование увеличили

По данным Министерства просвещения, в 2025 году на печать учебников на основе новых стандартов государство выделило 744 миллиона сомов.

Ведомство заключило контракты с ОАО «Учкун» на 571,9 миллиона сомов на тиражирование 3,2 миллиона экземпляров учебно-методических комплексов (УМК): для школьника учебник и рабочая тетрадь, для учителя — методическое пособие.

Всем комплектом бесплатно обеспечивают только в год тиражирования, в последующем, по словам чиновников, рабочие тетради ученикам придется покупать самим.

В настоящее время в ОАО «Учкун» завершается выпуск УМК по английскому языку для учащихся 3–9-х классов. Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева отметила, что это большое достижение, когда готовится сразу линейка.

Общий тираж учебников по английскому составляет 2 миллиона экземпляров.

Учебники для 3–8-х классов полностью отпечатали и распределили среди школ республики, для 9-х классов тиражируют и передадут в ближайшее время.

Следующим этапом станет печать учебников «Наристе. Алиппе» для 1-х классов, по математике и естественным наукам для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Именно они поэтапно переходят в новом учебном году на 12-летнюю программу.







Ранее в Минпросвещения сообщали, что все указанные новые учебники издадут и доставят в общеобразовательные организации республики до конца 2025 года.

А до тех пор остается вариант использования электронных книг. Министерство просвещения запустило онлайн-платформу «Окуу китеби», интегрированную с системами «Күндөлүк» и «Санарип кампа».

Ученики могут бесплатно пользоваться учебниками в электронном виде, а после авторизации — скачивать их для работы офлайн.

Насколько это удобно и применимо в наших реалиях — другой вопрос. Плюс чиновники признают вероятность негативного воздействия на зрение ребенка.

Аренда может подорожать

Новые учебники будут выдавать в аренду. Методика формирования ее суммы утверждена постановлением кабмина.

Как сообщил 24.kg директор издательского дома «Окуу китеби» Тологон Аматов, по приблизительным расчетам за один учебник, возможно, придется платить 30 сомов в год.

«Не такая большая разница по сравнению с прежней стоимостью в 25 сомов», — заметил он. Приказа об утверждении стоимости аренды пока нет.

По его данным, школы по республике в среднем обеспечены учебниками на 71 процент.

Дефицит планируют закрыть к 2030 году.

«Ранее на тиражирование выделяли всего по 120-150 миллионов сомов в год, и этого не хватало. В этом году выделили 744 миллиона. Если в течение трех лет будет такой же объем, мы снимем основную проблему физической нехватки учебников, — заверил Тологон Аматов. — Содержательная сторона — другой вопрос».

Обойдется без ошибок?

В последние годы кыргызстанцы не раз

жаловались

на учебники с ошибками и браком.

На этот раз глава Минпросвещения считает, что ситуация изменилась: «Над учебниками работает очень большая команда. Есть штатные редакторы, корректоры, высококвалифицированные эксперты, а также группа предметников, которые работают над каждым словом. Раньше у нас не было государственного издательского дома».

Учебники проходят через несколько рук. Но, возможно, будут ошибки, это человеческий фактор, мы на ходу можем все исправить, исключить. Догдуркуль Кендирбаева

Она отметила, что идет интенсивная, круглосуточная работа.

«Мы чуть-чуть не успеваем, как раз-таки потому, что не хотим допустить ошибок. Не могу сказать, что мы, как волшебники, сразу все вопросы решим», — добавила министр.

Бойтесь контрафакта

Гендиректор типографии «Учкун» Бакытбек Султанов заверил, что на производстве используют биологическую и безопасную краску.

«Бумагу заказывали из РФ, она отвечает всем санитарным нормам. Когда ребенок будет листать страницы, никакого вреда для его здоровья не будет», — сказал он 24.kg.





Догдуркуль Кендирбаева добавила, что издаются высококачественные учебники: «Ориентированы на детей, шьются армированными прочными нитками. По санитарным нормам срок службы учебника пять лет, но со стороны государства идет щедрое финансирование, и в любой момент мы сможем поменять учебники, пришедшие в негодность».

Министр не исключила появления мошенников.

Чиновники признают: проблема нехватки учебников остается. Не все книги, используемые в 11-летней системе образования, есть в электронном доступе.

«Это новые учебники и, как всегда, их могут воровать для производства контрафакта, потому что мы открываем доступ к электронным книгам родителям, ученикам, учителям. Мы не рекомендуем покупать контрафакт. В типографии «Учкун» качество строго контролируют, а частники ориентированы на получение прибыли, приобретают некачественную бумагу и опасную краску», — отметила Догдуркуль Кендирбаева.

«Старые учебники издавали частные компании и авторские права принадлежат им. Они не разрешали их публиковать в интернете, не перевыпускали и так далее. Но на все новые учебники авторские права принадлежат государству. Если потребуется дополнительная партия, спокойно допечатаем. Будем просить деньги у кабмина, Жогорку Кенеша, чтобы обеспечить каждого ребенка качественным учебником. Ведь это главное орудие труда для получения качественных знаний», — подчеркнули в Минпросвещения.