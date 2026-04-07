Переход на 12-летку. В Кыргызстане изданы учебники по науке для 5-х классов

Представители Министерства просвещения приняли учебники по предмету «Естественные науки» для 5-х классов.

Учебники изданы в типографии открытого акционерного общества «Учкун» и предназначены для классов общеобразовательных организаций с обучением на кыргызском и русском языках.

Всего издано 153 тысячи 180 экземпляров. Из них 87,15 тысячи экземпляров предназначены для школ с обучением на кыргызском языке, а 66 тысяч 30 экземпляров — для школ с обучением на русском языке. Книги будут распределены по школам во все регионы страны.