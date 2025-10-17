12:32
Происшествия

Правозащитница Азиза Абдирасулова заявила об угрозах в свой адрес

Правозащитница Азиза Абдирасулова на своей странице в Facebook сообщила, что 16 октября получила угрозы от неизвестного человека.

Она опубликовала обращение к генпрокурору, главам ГКНБ и МВД, а также к омбудсмену. По словам правозащитницы, в 21.35 ей позвонил незнакомый мужчина, который угрожал ее убить.

Азиза Абдирасулова попросила установить личность звонившего, выяснить причину его угроз, а также принять меры в его отношении согласно закону.

Напомним, правозащитница вернулась в Кыргызстан недавно. В декабре 2024 года она покинула страну после того, как президент Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае, высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации и правозащитной организации «Кылым шамы», основателем которой является Азиза Абдирасулова. Правозащитница сообщила, что начала получать угрозы после выступления главы государства.
