Известная правозащитница Азиза Абдирасулова вернулась в Кыргызстан. Об этом сообщила ее дочь Гульшайыр Абдирасулова.

«Мои родители в стране! И пока этот вопрос не политизировали и не перевернули, решила сама об этом написать, потому что инициатором их возвращения была я», — написала правозащитница.

По ее словам, родители будут жить в родовом селе отца, где Гульшайыр Абдирасулова построила им дом.

«Параллельно искала больницы для папы, сдавали анализы, искали нужных врачей... Прошла ряд испытаний, связанных с нехваткой мозгов, терпения и финансов. А впереди нас ждет еще одно испытание — довольно серьезная операция у папы», — отметила Гульшайыр Абдирасулова.

Азиза Абдирасулова покинула КР в декабре 2024 года, после того, как президент Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае, высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации и правозащитной организации «Кылым шамы», основателем которой является Азиза Абдирасулова. Правозащитница сообщила, что начала получать угрозы после выступления главы государства.

Позже заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал ситуацию и заявил, что в республике правозащитнице ничего не угрожает, и она может спокойно продолжать жить вместе со своей семьей.