В городе Ош на аукцион выставили муниципальные земли под бизнес и базары

Муниципальное управление собственности мэрии Оша объявило аукцион по передаче во временную аренду муниципальных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что участки передадут во временное пользование на один год. Они предназначены для размещения торговых павильонов, мини-базаров, парковок, коммерческих объектов, а также для благоустройства и озеленения территорий.

На аукцион выставлены участки в разных районах города, в том числе в муниципальных территориальных управлениях «Керме-Тоо», «Жибек-Жолу», «Сулайман-Тоо» и «Толойкон».

Самым дорогим лотом оказался участок площадью 8 тысяч 90,58 квадратного метра в районе Кокум-Бий (Керме-Тоо), предназначенный под коммерческую деятельность. Его стартовая стоимость составляет 10 миллионов 904 тысячи 928 сомов.

Еще два крупных участка в том же районе под размещение мини-базара выставлены со стартовой ценой 6 миллионов 505 тысяч 653 и 5 миллионов 679 тысяч 124 сома. Также на торги выставлены небольшие участки под установку легких торговых павильонов, организацию парковок и благоустройство. Минимальная стартовая цена лота составляет 2 тысячи 730 сомов.

Для участия в аукционе физическим лицам необходимо представить копию паспорта, юридическим лицам — учредительные документы, доверенность представителю и паспорт. Кроме того, требуется внести гарантийный платеж в размере 10 процентов от стартовой стоимости лота и комиссионный сбор в размере 0,5 процента.

Заявки принимаются в здании муниципального управления собственности мэрии Оша по улице Заднепровского, 4. Аукцион проведут через 30 дней после публикации объявления на сайте мэрии города или газеты «Ош шамы».