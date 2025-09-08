08:27
Власть

Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение

Законопроект о переименовании города Джалал-Абад в город Манас вынесен на общественное обсуждение. Указывается, что инициатором выступает преседатель кабинета министров Кыргызстана.

Отмечается, что документ разработан с целью переименования города Джалал-Абад в город Манас.

Фото из архива. Город Джалал-Абад с высоты птичьего полета

«Законопроект направлен на укрепление национальной идеологии, на присвоение городу Джалал-Абад имени великого Манаса — исторической личности, народного героя, защитника кыргызского народа от различных нашествий. Основанием для изменения названия города послужило обращение жителей города. Данная инициатива выдвинута с учетом происходящих в городе изменений, в качестве примера для будущих поколений», — говорится в справке-обосновании.

По данным разработчика, сейчас численность населения города превышает 186 тысяч 400 человек. Генеральный план Джалал-Абада с внесенными изменениями утвержден в 2023 году. Вопрос переименования был рассмотрен и принят решениями на собраниях местных жителей.

На сессии депутатов городского кенеша тоже приняли соответствующие решения, вопрос также одобрен полномочным представителем президента в регионе.

Вопрос переименования в город Манас также рассмотрен 5 сентября 2025 года и одобрен на заседании межведомственной комиссии по административно-территориальному устройству и географическим названиям при кабинете министров.
