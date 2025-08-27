Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье

Обязательное медицинское страхование в Кыргызстане ввели в 1997 году — двухпроцентный тариф оплачивают работодатели. С тех пор ставки не менялись. Сейчас предлагают, чтобы взносы делали и сами работники, что, по мнению чиновников, поможет повысить ответственность граждан за свое здоровье.

Подробнее 24.kg рассказал заместитель председателя ФОМС, кандидат медицинских наук Санжарбек Исаев.

— Глава Минздрава не раз поднимал вопрос введения дополнительных отчислений страховых взносов. Что это даст?

— Отчисления на медицинское страхование делает только работодатель. Мировой опыт показывает, что обязательно должно быть соучастие и гражданина. Должна соблюдаться паритетность.

Например, в Казахстане работник отчисляет 2 процента от зарплаты и 3 процента — работодатель, то есть в совокупности ежемесячно 5 процентов. В Германии — по 7 процентов от зарплаты работника и за счет работодателя, или 14 процентов в совокупности.

Фонд ОМС разработал законопроект, он направлен на согласование госорганам. Если они и кабмин поддержат, то до нового года внесем на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Мы предлагаем, чтобы работник тоже отчислял на медстрахование 2 процента от зарплаты, тогда в совокупности получится 4 процента.

Работодателю на этом этапе ставку взносов мы пока не повышаем, для начала хотим сделать паритетную основу, как в других странах.

Это преследует две цели. Во-первых, появится заинтересованность работников в соблюдении здорового образа жизни, чтобы меньше болеть и дольше оставаться здоровым. А во-вторых, сможем увеличить финансирование программы государственных гарантий (ПГГ) и расширить перечень медицинских услуг, предоставляемых населению.

Справка 24.kg ПГГ включает гарантированные объем, виды и условия предоставления медико-санитарной помощи гражданам, оказываемой населению бесплатно или на льготных условиях за счет средств бюджета и ОМС.

К сожалению, нынешняя ПГГ, да и любая другая в будущем, не может охватить все медицинские услуги на 100 процентов, чтобы все было бесплатно или оплачивалось за счет медицинской страховки.

Всегда будут такие высокотехнологичные и дорогостоящие виды медсуслуг, как трансплантология, сложные операции на сердце, замена суставов и так далее, которые сейчас покрывают за счет больного или частично из Фонда высоких технологий.

По нашим расчетам, если работник будет делать 2-процентное отчисление, мы сможем добавить в страховку оплату компьютерной томографии или МРТ раз в год, другие виды дорогостоящих медицинских обследований. Сейчас это востребованные процедуры, но за них платят сами граждане.

— Последний раз ПГГ утверждали в новой редакции в 2023 году, сейчас ее пересматривают. В связи с чем возникла такая необходимость?

— ПГГ кардинально пересматривали несколько раз — принимали в новых редакциях. Каждый пересмотр инициируется велением времени. В основном это связано с расширением перечня базовых и дополнительных услуг для населения.

В 2024 году для пересмотра программы создали большую рабочую группу, нам помогают международные организации, в том числе Всемирный банк и ВОЗ.

Читайте по теме Система отличная, но взносов мало. Глава Минздрава КР о медстраховании

Новшество нового проекта программы госгарантий — не только расширение перечня медуслуг, доступных как для застрахованного, так и не застрахованного населения, но и другой подход к оказанию медуслуг.

Нынешняя программа госгарантий работает на таких постулатах, как осмотр, диагностика, постановка диагноза, назначение лечения, то есть акцент на виды медуслуг. А мы хотим применить так называемый пакетный принцип. Пока рассматривается более 420 пакетов, подход будет по группам заболеваний. Будем предлагать гражданам оказание медуслуг, начиная от появления признаков конкретного заболевания и заканчивая лечением и восстановлением.

Также пакеты будут включать все необходимые диагностические, лабораторные исследования, лекарства.

Допустим, оказание услуг больным с туберкулезом, с инфекционной заболеванием, сердечной патологией, беременным и так далее. Это более прогрессивный подход, применяемый во многих странах мира. Краеугольным камнем при разработке всех программ госгарантий являются интересы пациента. ПГГ направлена на то, чтобы оказать максимально качественную медицинскую помощь.

Еще одной задачей новой ПГГ является устранение вечной проблемы финансового разрыва при реализации ранее утвержденных ПГГ, когда некоторые виды медуслуг являлись декларативными.

— Один из наших читателей интересуется, почему ОМС не покрывает частично услуги в частных медклиниках?

— Для этого между Фондом ОМС и частной медицинской организацией должен быть договор. Положение о ФОМСе позволяет это делать без тендеров, и мы открыты к совместной работе.

У нас есть опыт такого сотрудничества с частными клиниками — офтальмологической в Бишкеке, кардиологической в Оше. Однако на сегодня договоров у нас нет ни с одной из них.

Читайте по теме За повышение страховых взносов выступил министр здравоохранения Кыргызстана

Причин несколько. Прежде всего их не устраивают наш низкий уровень ставки за пролеченный случай и отчетность, которую мы начинаем требовать при использовании средств. Они автоматически подпадают под систему проверок не только Фонда ОМС, но и Счетной палаты, ведь это касается государственного бюджета. Мы должны смотреть, правильно ли, по назначению ли использованы государственные деньги.

Госорганизации здравоохранения (поликлиники, стационары), заключающие с нами договоры, получают финансирование за услуги. Средняя ставка при нахождении больного в стационаре — около 9,5 тысячи сомов за пролеченный случай. В поликлиниках оплачиваем труд врачей по количеству приписанного населения (подушевой норматив). Средняя ставка в год на одного приписанного — 500-600 сомов.

Нахождение в частном стационаре будет намного превышать наши средние ставки. Остальную сумму, а это практически до 90 процентов, в любом случае придется возмещать гражданину.

— В будущем ситуация может измениться?

— Возможно, когда базовые ставки за пролеченный случай увеличат, и у частников появится интерес. Ну и здоровая конкуренция, которая происходит между государственными и частными организациями, в конце концов должна привести к средней константе, когда граждане смогут спокойно выбирать, где им лечиться.

Однозначно, часть граждан выбирают сегодня частные центры из-за лучших условий и так далее. Но когда финансирование госорганизаций здравоохранения будет выровнено, когда их обеспечат кадрами на 100 процентов, тогда, возможно, и право выбора у пациента расширится.

— Сейчас не во всех центрах семейной медицины (ЦСМ) или группах семейных врачей (ГСВ) можно пройти необходимые обследования. Наверняка работник, который начнет отчислять 2 процента от зарплаты, будет недоволен таким положением.

— Поэтому мы и говорим, что должно пройти время. Плюс это зависит от того, сколько денег поступит в общую кассу. Мы регулярно проводим анализ, с какими болезнями чаще всего обращаются/поступают больные. Выведя список наиболее востребованных медуслуг, сможем предлагать его в будущем застрахованному населению.

Если гражданин хочет перемен, хочет увеличения спектра оказываемых медицинских услуг, добавления сложных диагностических процедур и видов лечения, то нам нужно идти к дополнительным страховым взносам.

— Неработающие граждане покупают полис ОМС сами. Сколько сейчас он стоит и планируется ли повысить стоимость?

— Для граждан КР, кайрылманов, граждан стран ЕАЭС, работающих по официальным договорам и членов их семей страховка составляет 1 тысячу 840 сомов в год, или 153 сома ежемесячно. Сумму устанавливают с учетом прожиточного минимума в КР.

Для иностранных граждан и студентов полис ОМС в год стоит 11 тысяч 910 сомов. Она исчисляется из размера средней заработной платы иностранцев на территории КР.

Если вырастет прожиточный минимум и зарплата иностранцев, то стоимость полиса ОМС автоматически повысится. Повышение стоимости страхового полиса — неизбежный процесс.

— Сколько в целом граждан застраховано в КР?

— По данным на март 2025 года, к группам семейных врачей приписано более 6,9 миллиона человек.

Из них страховку имеет 5,2 миллиона человек, или 75,3 процента.

Однако основная доля социально-уязвимого населения — дети до 18 лет, пенсионеры до 70 лет, военнослужащие, студенты дневного обучения до 21 года, официально зарегистрированные безработные и получатели соцпособий — считается автоматически застрахованной.

За них ежегодно платит государство. До 2024 года сумма составляла всего 150 сомов в год за человека. Начиная с 2024-го государство выделяет по 300 сомов на человека, что тоже недостаточно.

Иными словами, эти категории граждан как будто бы затрачивают только 300 сомов в год на свое лечение.

Тут как раз и срабатывает принцип солидарного котла, когда богатый платит за бедного, здоровый — за больного. Трудоспособное, здоровое население платит за детей и пенсионеров, именно они чаще всего получают медуслуги.

Обладатель медицинской страховки имеет ряд преимуществ, перечень оказываемых ему медуслуг и лабораторных диагностических исследований шире, чем у незастрахованного.

Постепенное увеличение страховых отчислений и рост финансирования программы госгарантий позволят нам в будущем увеличить перечень медуслуг, предоставляемых по страховке.

— Какая ситуация по льготным рецептам?

— За последние несколько лет количество выписываемых льготных рецептов сохраняется на одном уровне с незначительными колебаниями.

Читайте по теме Бюджет ФОМС в 2026 году прогнозируется на уровне более 10 миллиардов сомов

За 12 месяцев 2024 года врачи ЦСМ, ГСВ выписали 1 миллион 732 тысячи льготных рецептов, в том числе по программе госгарантий (при отдельных заболеваниях) 180,7 тысячи, а львиная доля — 1 миллион 551 тысяча рецептов — по дополнительной программе ОМС, которая доступна именно для застрахованной части населения.

Если человек застрахован, приписан к поликлинике, наблюдается у семейного доктора, при необходимости врач вправе выписать ему льготный рецепт. Сумма возмещения от государства может варьировать от 30 до 90 процентов в зависимости от вида лекарств.

Ежегодно финансирование этих программ увеличивается, поэтому мы расширяем и перечень лекарств. Например, по доппрограмме для застрахованных в этом году мы довели список лекарств до 700 наименований. На нашем сайте foms.kg можно посмотреть справочник возмещаемых лекарств.