13:34
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Общество

Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики провело масштабные проверки частных медицинских и фармацевтических организаций по всей республике.

По данным пресс-центра ведомства, проверками охватили 541 частную медорганизацию.

Установлено: 246 из них, или 45,5 процента от общего количества, осуществляли деятельность без действующей лицензии.

Среди 295 субъектов, имеющих лицензию, у 110 выявлены нарушения лицензионных требований, включающие оказание медицинских услуг по направлениям, не предусмотренным лицензией, отсутствие у сотрудников соответствующих сертификатов, аттестации и профильного образования, привлечение к работе лиц без медицинского образования, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и инфекционного контроля, отсутствие должной стерилизации инструментов, а также неправильное хранение и применение незарегистрированных лекарственных средств и медициских изделий, в том числе препаратов, подлежащих специальному контролю.

По всем установленным фактам нарушений приняты меры административного воздействия.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 20 миллионов 740 тысяч сомов.

Деятельность 263 медорганизаций приостановлена, а материалы по 246 фактам незаконной медицинской деятельности направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и дальнейшего реагирования.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что обращение граждан в нелицензированные медклиники представляет серьезную угрозу их здоровью и жизни. Оказание услуг лицами, не имеющими профильного образования и необходимых разрешений, может привести к тяжелым осложнениям, в том числе инфекциям, неправильному проведению медицинских процедур и нанесению вреда здоровью пациентов.

Минздрав КР призывает граждан и гостей страны обращаться исключительно в лицензированные медучреждения, имеющие официальное разрешение на осуществление медицинской деятельности.

Проверить наличие лицензии, а также ознакомиться с перечнем лицензированных субъектов и видами предоставляемых услуг можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в разделе «Лицензирование медицинских и фармацевтических услуг» по ссылке med.kg/lisenzirovanie.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353927/
просмотров: 619
Версия для печати
Материалы по теме
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке откроют дополнительные койки и мобильные клиники
Кабмин Кыргызстана с сентября 2026 года запускает новую модель медгарантий
И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Рост ОРВИ. В стационарах Бишкека перераспределяют нагрузку
Кыргызстан получил новые лаборатории для усиления биологической безопасности
Проверка лицензий таксистов в Кыргызстане. Сроки передвинули до февраля
Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения
Минздрав Кыргызстана пересматривает систему назначения директоров больниц
В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
13:29
Заражаться можно без конца. Медик о росте ОРВИ и гриппа в КР Заражаться можно без конца. Медик о росте ОРВИ и гриппа...
12:58
Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений
12:52
Гонконгский и свиной грипп. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
12:33
В Чуйской области задержан подозреваемый в ряде мошенничеств
12:26
В Кыргызстане реализуют полную цифровизацию аграрного сектора