Минздрав КР приостановил деятельность 263 частных клиник из-за грубых нарушений

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики провело масштабные проверки частных медицинских и фармацевтических организаций по всей республике.

По данным пресс-центра ведомства, проверками охватили 541 частную медорганизацию.

Установлено: 246 из них, или 45,5 процента от общего количества, осуществляли деятельность без действующей лицензии.

Среди 295 субъектов, имеющих лицензию, у 110 выявлены нарушения лицензионных требований, включающие оказание медицинских услуг по направлениям, не предусмотренным лицензией, отсутствие у сотрудников соответствующих сертификатов, аттестации и профильного образования, привлечение к работе лиц без медицинского образования, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и инфекционного контроля, отсутствие должной стерилизации инструментов, а также неправильное хранение и применение незарегистрированных лекарственных средств и медициских изделий, в том числе препаратов, подлежащих специальному контролю.

По всем установленным фактам нарушений приняты меры административного воздействия.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 20 миллионов 740 тысяч сомов.

Деятельность 263 медорганизаций приостановлена, а материалы по 246 фактам незаконной медицинской деятельности направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и дальнейшего реагирования.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что обращение граждан в нелицензированные медклиники представляет серьезную угрозу их здоровью и жизни. Оказание услуг лицами, не имеющими профильного образования и необходимых разрешений, может привести к тяжелым осложнениям, в том числе инфекциям, неправильному проведению медицинских процедур и нанесению вреда здоровью пациентов.

Минздрав КР призывает граждан и гостей страны обращаться исключительно в лицензированные медучреждения, имеющие официальное разрешение на осуществление медицинской деятельности.

Проверить наличие лицензии, а также ознакомиться с перечнем лицензированных субъектов и видами предоставляемых услуг можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в разделе «Лицензирование медицинских и фармацевтических услуг» по ссылке med.kg/lisenzirovanie.