Общество

Частную медпрактику в КР намерены жестко упорядочить

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров «О Порядке занятия частной медицинской практикой».

Документ разработан в целях реализации статьи 21 Закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» и вводит единые правила работы для частных медицинских клиник и врачей.

Как отмечается в справке-обосновании, поводом для разработки проекта стали многочисленные нарушения в частном секторе здравоохранения. В 2025 году Министерство здравоохранения проверило 311 частных клиник. 

Из них 147 работали без разрешительных документов, а на 220 наложены штрафы на общую сумму 13 миллионов сомов.

Проект устанавливает, что частная медицинская деятельность может осуществляться исключительно в рамках выданной лицензии. Клиники и врачи будут обязаны заключать договоры с пациентами, публиковать открытый прейскурант услуг и заранее информировать о полной стоимости лечения.

Также вводится обязательная цифровая регистрация всех субъектов частной медицины в едином государственном реестре. Предусматривается обязанность предоставлять отчетность, аналогичную государственной системе здравоохранения.

Документ определяет условия допуска к частной практике, в том числе для лиц, получивших образование за рубежом и для иностранных граждан. Отдельный блок посвящен защите прав пациентов и усилению государственного контроля при сохранении предпринимательской свободы.

В случае принятия постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361929/
просмотров: 218
