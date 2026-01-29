11:39
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

Цифровизация увеличила доходы в рыбном хозяйстве

По итогам 2025 года сумма поступлений от реализации рыболовных билетов и карточек составила более 13 миллионов 573 тысяч сомов, что в несколько раз превышает показатель 2024-го (3 миллиона 146 тысяч 149 сомов). Такой рост стал возможен благодаря внедрению системы онлайн-продажи рыболовных билетов, сообщает Минводсельпром.

По его данным, департамент рыбопромышленного комплекса на прошлый год утвердил лимиты на осуществление спортивно-любительского рыболовства на водных объектах рыбохозяйственного значения по республике. Данные лимиты согласованы с лабораторией ихтиологии и гидробиологии Биологического института Национальной академии наук.

В целях эффективной организации мероприятий по рыболовству заключены договоры с общественными объединениями и обществами с ограниченной ответственностью.

Любители спортивно-любительского рыболовства имеют возможность приобретать рыболовные билеты и производить оплату в онлайн-формате. Для этого необходимо зайти на официальный сайт agro.gov.kg в раздел «Услуги» → «Купить рыболовный билет» либо перейти напрямую по ссылке «Рыболовный билет» — https://rb.agro.gov.kg/ и отсканировать размещенный там ELQR-код. Оплата может быть произведена с использованием любого мобильного банковского приложения или электронного кошелька.

После успешного завершения оплаты электронный рыболовный билет направляется на электронный адрес, указанный пользователем при регистрации, и является действительным на всей территории страны.

Внедрение данной системы значительно упростило процесс получения билетов, сделало услугу доступной для граждан во всех регионах и способствует сокращению использования бумажных документов.

В дальнейшем планируется продолжить развитие системы электронных сервисов, а также усилить контроль за соблюдением лимитов на вылов рыбы в целях сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования природных ресурсов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359731/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
От икры до прилавка: КР внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией
В Кыргызстане усилят контроль за соблюдением лимита вылова рыбы
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
11:36
«Кыргызнефтегаз» получит бюджетный кредит в $30 миллионов. Деньги выделяет ОПЕК «Кыргызнефтегаз» получит бюджетный кредит в $30 миллион...
11:23
Чем опасны гаджеты для детей, рассказали медики
11:22
У Касым-Жомарта Токаева новый пресс-секретарь
11:13
В КР детям до 16 лет теперь не требуется прописка для загранпаспорта
11:05
Подросток обокрал мужчину в мечети: милиция задержала подозреваемого