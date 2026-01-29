Цифровизация увеличила доходы в рыбном хозяйстве

По итогам 2025 года сумма поступлений от реализации рыболовных билетов и карточек составила более 13 миллионов 573 тысяч сомов, что в несколько раз превышает показатель 2024-го (3 миллиона 146 тысяч 149 сомов). Такой рост стал возможен благодаря внедрению системы онлайн-продажи рыболовных билетов, сообщает Минводсельпром.

По его данным, департамент рыбопромышленного комплекса на прошлый год утвердил лимиты на осуществление спортивно-любительского рыболовства на водных объектах рыбохозяйственного значения по республике. Данные лимиты согласованы с лабораторией ихтиологии и гидробиологии Биологического института Национальной академии наук.

В целях эффективной организации мероприятий по рыболовству заключены договоры с общественными объединениями и обществами с ограниченной ответственностью.

Любители спортивно-любительского рыболовства имеют возможность приобретать рыболовные билеты и производить оплату в онлайн-формате. Для этого необходимо зайти на официальный сайт agro.gov.kg в раздел «Услуги» → «Купить рыболовный билет» либо перейти напрямую по ссылке «Рыболовный билет» — https://rb.agro.gov.kg/ и отсканировать размещенный там ELQR-код. Оплата может быть произведена с использованием любого мобильного банковского приложения или электронного кошелька.

После успешного завершения оплаты электронный рыболовный билет направляется на электронный адрес, указанный пользователем при регистрации, и является действительным на всей территории страны.

Внедрение данной системы значительно упростило процесс получения билетов, сделало услугу доступной для граждан во всех регионах и способствует сокращению использования бумажных документов.

В дальнейшем планируется продолжить развитие системы электронных сервисов, а также усилить контроль за соблюдением лимитов на вылов рыбы в целях сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования природных ресурсов.