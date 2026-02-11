18:19
В мире около 20 процентов торговли в рыболовстве — результат мошенничества

Фото ФАО. Рыбный рынок в Валлетте (Мальта)

Около 20 процентов торговли в мировом секторе рыболовства — результат мошенничества, сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, это значительно более высокий показатель, чем в сфере торговли мясом, фруктами и овощами, главным образом из-за разнообразия видов.

Сегодня на прилавках магазинов и рынков можно увидеть огромное количество сортов рыбы и морепродуктов — более 12 тысяч, и мошенники нередко используют это в целях получения легкой прибыли.

В новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) мошенничество в рыбном секторе определяется как «преднамеренная практика, направленная на введение других в заблуждение», и включает несколько категорий. И вот лишь некоторые из них:

  • фальсификация — например, добавление красителей, благодаря которым тунец или лосось выглядит более свежим;
  • подделка — например, «изготовление креветок» из соединений на основе крахмала;
  • имитация — например, продажа рыбного фарша как «крабовых палочек»;
  • перенаправление — распространение легальной продукции вне предназначенных для нее рынков;
  • ложное позиционирование или маркировка: мошенники заявляют об «экологичности» продукции или вводят покупателей в заблуждение о ее происхождении и сроках годности;
  • подмена видов — например, продажа тилапии под видом красного луциана.

Как отмечают в ФАО, мошенничество в сфере торговли рыбой и морепродуктами может наносить вред здоровью человека, окружающей среде и экономическим системам.

Риски для людей очевидны, поскольку некоторые виды рыбы представляют опасность при употреблении в сыром виде, а повторная заморозка морепродуктов повышает риск роста бактерий.

По данным организации, от «рыбного» мошенничества не застрахованы ни один континент и ни одна страна — от Латинской Америки до Азии. Только в США до трети всей рыбной продукции продается в упаковке с неверной или неточной информацией. При этом проверку проходит только около 1 процента такой продукции.

Рестораны, подчеркивают в ФАО, не являются исключением — и туда нередко поступают товары с неверной маркировкой (до 30 процентов).

В докладе организации рекомендуется ужесточить требования к маркировке рыбы и морепродуктов, предусмотреть обязательное указание научных названий там, где это возможно, и совершенствовать системы мониторинга.

И напоминают, что для проверки рыбной продукции, включая контроль за заморозкой, подлинность или происхождение, можно использовать современные технологии, в том числе в некоторых случаях ядерные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361595/
просмотров: 159
