Экономика

От икры до прилавка: КР внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией

В Кыргызстане создаются благоприятные условия для устойчивого роста рыбного хозяйства, развития аквакультуры и привлечения инвестиций в отрасль. Об этом сообщает Минводсельпром.
 
По его сведениям, поэтапно внедряется комплексная система идентификации и прослеживаемости рыбы и рыбной продукции, охватывающая весь жизненный цикл — от икры до готового продукта.
 
«На сегодня организован мониторинг зарыбления и перемещения икры, мальков и взрослых особей, обеспечена прослеживаемость рыбной продукции, проведена идентификация рыбных хозяйств. Данные внесены в Информационную систему идентификации и отслеживания животных.
 
В 2026-2027 годах планируется внедрение полного контроля движения рыбы и рыбной продукции через информсистему. Ее каждый модуль будет разрабатываться поэтапно, тестироваться, апробироваться в пилотном регионе и только после этого внедряться по всей республике. Работы проводятся службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов», — говорится в сообщении.
 
Срок реализации проекта — 2026-й. Отмечается, что корейская сторона официально подтвердила принятие предложения по разработке модуля групповой идентификации рыб, который также охватит прослеживаемость рыбной продукции. Внедрение системы позволит повысить прозрачность отрасли, сократить нелегальный оборот продукции, создать благоприятный инвестиционный климат, обеспечить население качественной и безопасной рыбной продукцией.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355079/
