Депутаты подняли ряд проблем в сфере рыболовства

Депутаты подняли ряд проблем в сфере рыболовства. Об этом заявлено на заседании парламента при обсуждении законопроекта «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по субсидиям в области рыболовства), принятого на 12-й сессии Министерской конференции Всемирной торговой организации 17 июня 2022 года в Женеве».

По словам нардепа Дастана Бекешева, необходимо снизить стоимость рыболовного билета и дать возможность оплачивать его через электронные кошельки. При этом он отметил, что особенно необходимо дать послабления в сфере спортивного рыболовства.

Депутат Эркинбек Исеналиев заметил, что многие предприниматели, которые выращивают рыбу, жалуются, что в страну перестали завозить импортный корм. «Они говорят, что у кого-то есть в этом вопросе свой интерес, да и качество местного корма не самое лучшее», — подчеркнул он.

Как отметили представители Минводсельпрома, ранее на импорт корма не был предусмотрен НДС. «Однако теперь для поддержки отечественных производителей корма постановлением правительства введен НДС. Но среди предпринимателей беспокойство есть», — добавили они.

Парламентарий Табылды Муратбеков также призвал снизить стоимость рыболовного билета либо продлить срок его действия.

«Вы знаете, что на Иссык-Куле после запрета массового лова рыбы экоситуация улучшилась. Есть люди, которые имеют свободное время, или престарелые, которые любят для себя заниматься рыболовством, сидя с удочкой у озера. Они говорят, что цена билета для них дороговата. Просьба — рассмотреть мои предложения», — сказал он.

В итоге депутаты одобрили законопроект во втором чтении.
