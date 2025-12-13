Стартовал дружеский футбольный турнир «Мурас» с участием президента КР в Бишкеке

В Бишкеке начались соревнования по футболу «Мурас» с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, которые пройдут 13-14 декабря.
Церемония открытия состоялась в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза. В соревнованиях участвуют 16 команд.
Игры проходят на двух площадках: в Национальной футбольной академии Кыргызского футбольного союза и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром—детям».
Участники турнира:
- работники администрации президента, члены кабинета министров, руководители государственных органов и ведомств — «Президенттин командасы»;
- представители культуры и искусства — «Өнөр»;
- представители судебной власти — «Фемида»;
- представители СМИ и блогеры — «Журналисттер»;
- представители спортивных федераций, звезды спорта — «Спорт Чеберлери»;
- сотрудники управления делами президента КР — «Иш башкармасы»;
- полпреды президента в областях, мэры городов, акимы районов — «Аймактар»;
- представители духовенства — «Ыйман»;
- работники системы здравоохранения и руководители медицинских учреждений — «Ден соолук»;
- сотрудники образовательной системы и руководители учебных заведений — «Билим»;
- работники органов юстиции — «Юстиция»;
- сотрудники органов национальной безопасности — «Коопсуздук»;
- представители правоохранительных органов МВД — «Динамо»;
- работники органов прокуратуры — «Көзөмөл»;
- представители дипломатического корпуса «Элчилер»;
- Ассамблея народа КР и руководители диаспор — «Достук».
14 декабря состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.
Прямые трансляции игр доступны на телеканалах УТРК Спорт и ЭлТР, а также на страницах в социальных сетях.