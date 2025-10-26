17:10
Ученые создали имплант, который возвращает зрение незрячим пациентам

Ученые создали глазной имплантат с искусственным интеллектом, который возвращает способность читать пациентам, потерявшим зрение из-за макулярной дегенерации. Это первый в мире прибор, который помогает восстановить зрение при ее запущенной форме — географической атрофии, сообщает Interesting Engineering со ссылкой на The New England Journal of Medicine.

ВВС
Фото ВВС. Ученые создали имплант, который возвращает зрение незрячим пациентам

Имплантат PRIMA был разработан для пациентов, ослепших из-за возрастной макулярной дегенерации. Это заболевание вызывает дегенерацию клеток сетчатки и приводит к необратимой потере зрения. По данным специалистов, по всему миру тяжелой формой этого заболевания страдают около 5 миллионов человек. Эффективного лечения этой болезни пока не существует.

Исследование устройства провели ученые из Университетского колледжа Лондона и офтальмологической клиники Мурфилдс. В испытаниях приняли участие 38 пациентов из 17 больниц в пяти странах. Результаты оказались впечатляющими: благодаря импланту 84 процента участников вновь смогли различать буквы, цифры и слова. В среднем пациенты прочитывали пять строк в стандартной таблице проверки зрения, хотя до операции многие не могли различить ни одной буквы.

Процедура установки имплантата занимает менее двух часов. Хирурги сначала удаляют стекловидное тело глаза, затем под центральную часть сетчатки вводят микрочип. После восстановления пациенты надевают очки дополненной реальности с камерой, подключенной к небольшому компьютеру на поясе. Доцент Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона Махи Мукит отметил, что операцию по установке имплантата сможет провести любой квалифицированный витреоретинальный хирург.
