Дети московской школы-интерната для обучения и реабилитации слепых посетили Ош

В рамках программы молодежного обмена, реализуемой при поддержке правительства Москвы, Ош посетила делегация московской школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых детей. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Российские школьники находились на базе специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей южной столицы Кыргызстана.

Программа включала мастер-классы, обмен педагогическим опытом и знакомство с образовательными технологиями, применяемыми в республике.

Директор Ошской спецшколы Айгуль Кудайкулова отметила, что встреча стала продолжением тесного сотрудничества между двумя учреждениями. Весной 2025 года воспитанники школы из Оша завоевали Гран-при на Всероссийском конкурсе «На крыльях творчества», проходившем на базе московской школы-интерната № 1.

«В рамках визита наши преподаватели представили методики работы с детьми с нарушением зрения, включая использование интерактивных панелей и современного оборудования, переданного Фондом «Русская Лампада». Это оборудование уже доказало свою эффективность и способствует повышению качества образования», — сказала она.

«Сотрудничество между образовательными учреждениями России и Кыргызстана способствует внедрению эффективных методик инклюзивного образования. Русский дом в Оше всегда поддерживает инициативы, направленные на укрепление профессиональных и гуманитарных связей».

В рамках культурной программы пребывания, гости посетили Национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулейман-Тоо», Музей изобразительных искусств, художественную школу имени Г.Айтиева, а также этнокомплекс «Санжира», — отметил руководитель Русского дома в Оше Дмитрий Аврам.

Далее делегация направится в Бишкек, где посетит аналогичную школу, а также познакомится с достопримечательностями столицы и национального парка «Ала-Арча».

Ранее российский благотворительный фонд «Русская лампада» при содействии Генерального консульства Российской Федерации и Русского дома в Оше передал школе-интернату оборудование для работы с детьми.