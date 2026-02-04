Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей

Министр просвещения Догдуркул Кендирбаева, первый заместитель министра Мухтарбек Баймурзаев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Бакай Турдугулов, а также заместитель мэра Бишкека по социальным вопросам Виктория Мозгачева встретились с родителями учащихся специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

На встрече обсужден планируемый проект строительства новой школы-интерната в селе Таш-Добо.

По словам Бакая Турдугулова, реализация проекта позволит создать современный образовательный комплекс, включающий учебный корпус, общежитие, спортивные площадки и бассейн, обеспечивающие безопасные и комфортные условия для проживания и обучения детей.

Догдуркул Кендирбаева отметила, что размещение школы-интерната вблизи лечебных учреждений создаст условия для межведомственного взаимодействия и своевременного оказания медицинской помощи обучающимся.

«Новый комплекс также обеспечит дополнительные возможности для организации качественного инклюзивного образования, применения современных образовательных технологий и всестороннего развития детей с нарушением зрения. В ходе встречи выслушаны мнения родителей и педагогов, все предложения и замечания будут учтены, при этом в приоритете остаются интересы детей», — подчеркнули в Минпросвещения.

Отметим, что родители учащихся выступают против переноса школы из Бишкека в Таш-Добо. Создана петиция. По мнению ее авторов, перенос школы в столь отдаленный район существенно усложнит доступ детям к образовательному учреждению.

Школа построена в 1939 году, в настоящее время в ней обучается 220 учащихся из всех регионов республики. В школу принимаются дети в возрасте 6-7 лет. Обучение осуществляется с 1-го по 11-й классы.

Образовательный процесс организован с учетом особенностей зрительных нарушений и осуществляется по общеобразовательным и вспомогательным программам с использованием шрифта Брайля.