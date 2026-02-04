11:41
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей

Министр просвещения Догдуркул Кендирбаева, первый заместитель министра Мухтарбек Баймурзаев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Бакай Турдугулов, а также заместитель мэра Бишкека по социальным вопросам Виктория Мозгачева встретились с родителями учащихся специальной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

На встрече обсужден планируемый проект строительства новой школы-интерната в селе Таш-Добо.

Читайте по теме
Против переноса школы для незрячих детей из Бишкека за город создана петиция

По словам Бакая Турдугулова, реализация проекта позволит создать современный образовательный комплекс, включающий учебный корпус, общежитие, спортивные площадки и бассейн, обеспечивающие безопасные и комфортные условия для проживания и обучения детей.

Догдуркул Кендирбаева отметила, что размещение школы-интерната вблизи лечебных учреждений создаст условия для межведомственного взаимодействия и своевременного оказания медицинской помощи обучающимся.

«Новый комплекс также обеспечит дополнительные возможности для организации качественного инклюзивного образования, применения современных образовательных технологий и всестороннего развития детей с нарушением зрения. В ходе встречи выслушаны мнения родителей и педагогов, все предложения и замечания будут учтены, при этом в приоритете остаются интересы детей», — подчеркнули в Минпросвещения.

Отметим, что родители учащихся выступают против переноса школы из Бишкека в Таш-Добо. Создана петиция. По мнению ее авторов, перенос школы в столь отдаленный район существенно усложнит доступ детям к образовательному учреждению.

Школа построена в 1939 году, в настоящее время в ней обучается 220 учащихся из всех регионов республики. В школу принимаются дети в возрасте 6-7 лет. Обучение осуществляется с 1-го по 11-й классы.

Образовательный процесс организован с учетом особенностей зрительных нарушений и осуществляется по общеобразовательным и вспомогательным программам с использованием шрифта Брайля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360530/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Чек-лист настороженности
Трагедия в Сокулуке: один из утонувших детей погиб в день своего рождения
Насилие и нарушение этики. Минпросвещения об инциденте в школе на Иссык-Куле
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной
Ударил школьников. Физрука на Иссык-Куле привлекли к ответственности за побои
В Сокулукском районе утонули трое четырехлетних детей
Возле рынка «Кудайберген» в Бишкеке построят школу на 1,2 тысячи мест
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
Полезные привычки и вклад в обучение. ВОЗ о стандартах школьного питания
Чем опасны гаджеты для детей, рассказали медики
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
4 февраля, среда
11:35
В Бишкеке обсудили проекты по улучшению качества атмосферного воздуха В Бишкеке обсудили проекты по улучшению качества атмосф...
11:32
40 лет со дня аварии на ЧАЭС. В Кыргызстане насчитывается 800 чернобыльцев
11:30
Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей
11:18
В Кыргызстане улучшилась диагностика детского рака. Чек-лист настороженности
11:11
В Бишкеке и Чуйской области реализуют проект по улучшению качества воздуха