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Общество

Пожар в музыкальной школе-интернате потушен, один человек отравился дымом

Пожар, возникший в музыкальной школе-интернате на улице Боконбаева в Первомайском районе города Бишкека, был потушен в 13.22. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.

По информации дежурного управления МЧС по городу Бишкеку, в результате пожара один гражданин отравился дымом, ему была оказана первая медицинская помощь службой скорой помощи. Состояние хорошее.

Отметим, что на месте работают 4 пожарных расчета от МЧС, штаб и 2 офицера из Центра управления в кризисных ситуациях. Кроме того, были привлечены 20 сотрудников, 2 экипажа от Министерства внутренних дел и 1 бригада скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335820/
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