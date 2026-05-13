«Бишкекводоканал» хочет закупить ГСМ на более чем 71 миллион сомов

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» объявило тендер на закупку бензина и дизельного топлива на 71,3 миллиона сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Поставки ГСМ рассчитаны на этот год, отпуск топлива будет идти напрямую через сеть АЗС поставщика по топливным картам.

Основной объем закупки составляет дизтопливо. Планируется приобрести 480 тысяч литров. Также приобретут 360 тысяч литров бензина Аи-92. А бензин Аи-95 закупят в объеме 4 тысячи литров.

Компания-поставщик обязана предоставить информацию о расположении АЗС по Бишкеку, также срок действия топливных карт должен сохраняться до полного исполнения контракта. Качество топлива должно соответствовать ГОСТу, а при возникновении сомнений «Бишкекводоканал» сможет отправлять образцы на лабораторный анализ в «Кыргызстандарт».

Заявки принимают до 18 мая.