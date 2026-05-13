11:33
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Экономика

«Бишкекводоканал» хочет закупить ГСМ на более чем 71 миллион сомов

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» объявило тендер на закупку бензина и дизельного топлива на 71,3 миллиона сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Поставки ГСМ рассчитаны на этот год, отпуск топлива будет идти напрямую через сеть АЗС поставщика по топливным картам.

Основной объем закупки составляет дизтопливо. Планируется приобрести 480 тысяч литров. Также приобретут 360 тысяч литров бензина Аи-92. А бензин Аи-95 закупят в объеме 4 тысячи литров.

Компания-поставщик обязана предоставить информацию о расположении АЗС по Бишкеку, также срок действия топливных карт должен сохраняться до полного исполнения контракта. Качество топлива должно соответствовать ГОСТу, а при возникновении сомнений «Бишкекводоканал» сможет отправлять образцы на лабораторный анализ в «Кыргызстандарт».

Заявки принимают до 18 мая.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373570/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Много затрат. Причины повышения тарифа на воду назвали в «Бишкекводоканале»
Планы грандиозные. Что намерен сделать «Бишкекводоканал» до конца 2026 года
Расширение Бишкека. В столице ищут землю под новые водозаборы
Летом потребление воды в Бишкеке увеличивается на 25 процентов
Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу на качество воды на улице Восточной
Горожанин пожаловался на качество питьевой воды и обратился к властям Бишкека
Какие работы проведут в столице в 2026 году, рассказали в МП «Бишкекводоканал»
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды
Внимание! В связи с аварией в районе Бишкека прекращена подача питьевой воды
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар и&nbsp;евро снизились: курс валют на&nbsp;11&nbsp;мая Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Цены на&nbsp;продовольствие растут третий месяц&nbsp;&mdash; ФАО Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
После праздников евро и&nbsp;юань заметно подорожали к&nbsp;сому: курс валют на&nbsp;12&nbsp;мая После праздников евро и юань заметно подорожали к сому: курс валют на 12 мая
У&nbsp;министра энергетики появился новый заместитель У министра энергетики появился новый заместитель
Бизнес
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
13 мая, среда
11:29
В Бишкеке у посетительницы кафе украли 90 тысяч сомов В Бишкеке у посетительницы кафе украли 90 тысяч сомов
11:28
Депутат: Бишкекские дороги не выдержали испытание дождями
11:18
«Бишкекводоканал» хочет закупить ГСМ на более чем 71 миллион сомов
11:13
Депутат: Смешно, когда в Бишкеке важная трасса никому не принадлежит
11:02
В ЖК хотят ужесточить ответственность лабораторий, работающих недобросовестно