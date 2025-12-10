Спецшколу для незрячих детей перенесут в Чон-Арык? Ответ Минпросвещения

Специальную общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей, находящуюся в Бишкеке на улице Кулатова, 37, хотят перенести в села Чон-Арык или Таш-Добо. Об этом 24.kg сообщила одна из родительниц Нурия Курманалиева.

По ее словам, такие учреждения нельзя убирать с привычного места — это вопрос доступности образования.

«Новое здание нужно строить здесь же. Тем более территория очень большая и позволяет это сделать. Но участок, по непроверенной информации, якобы купил какой-то инвестор. Говорят, что переезд нас ожидает уже с нового учебного года. Чиновники обещают организовать автобус для детей, но как они будут собирать учащихся со всего города? Самостоятельно детям и педагогам будет сложно добираться до нового места, а также посещать различные кружки и внеурочные мероприятия», — сказала Нурия Курманалиева.

По ее данным, в школе обучается более 200 детей, 95 из которых приходящие, остальные проживают в интернате.

Глава общественного фонда «Феномен» Искендер Султаналиев на своей странице в Facebook несколько дней назад сообщал, что поднял вопрос строительства школы на последнем заседании Совета по делам лиц с инвалидностью под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева.

«Я спросил, почему она строится за городом, а не на Кулатова, 37. В ответ премьер и вице-премьер отметили, что школа будет возведена по современному, международному стандарту — с бассейном, тренажерным залом, фитнес-клубом для детей и прочими удобствами. Мы обратили внимание, что для многих мам детей с инвалидностью переезд в школу за город — это серьезное усложнение: дорого, неудобно, часто невозможен комфортный подъезд на такси. Поэтому нам пообещали организовать специальный бесплатный государственный автобус, который ежедневно будет перевозить детей из города в школу и обратно; а для тех, кто проживает в регионах — доставлять в понедельник утром и забирать в пятницу вечером», — написал Искендер Султаналиев.

В пресс-службе Министерства просвещения 24.kg сообщили, что на данный момент интернаты для слепых детей продолжают свою работу в штатном режиме. «Информация, обращения по вопросу возможного переноса в Чон-Арык в ведомство не поступали. Если такая инициатива появится, она будет рассмотрена в установленном порядке», — заявили в ведомстве.

Напомним, председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посещал спецшколу в сентябре 2025 года.

Тогда сообщалось, что школа-интернат, функционирующая с 1939 года, требует комплексного обновления. Адылбек Касымалиев поручил начать подготовку предложений по строительству новой современной школы-интерната, отвечающей всем необходимым требованиям, и обеспечить закупку необходимого специального оборудования для учебного процесса, учитывающего особенности здоровья учащихся (тактильные доски, наглядные и рельефные поверхности, 3D-карты, «умные» очки и трости и так далее).

Родители учащихся намерены обратиться за поддержкой к президенту КР.