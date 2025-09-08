Глава кабмина посетил школу-интернат для слепых и слабовидящих детей

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев сегодня посетил специальную общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Он ознакомился с условиями обучения и проживания учащихся, прибывших из всех регионов Кыргызстана.

В школе-интернате реализуются образовательные программы с использованием системы Брайля и плоскопечатного шрифта. Обучение ведется с 1-го по 11-й класс, начиная с возраста шести-семи лет.

Председатель кабмина осмотрел учебные корпуса, общежитие, учебные мастерские, спортивную площадку, столовую, спортивный и актовый залы и медицинский пункт. Состоялась встреча с руководством и педагогическим коллективом школы-интерната.

Отмечено, что школа-интернат, функционирующая с 1939 года, требует комплексного обновления. Адылбек Касымалиев поручил начать подготовку предложений по строительству новой современной школы-интерната, отвечающей всем необходимым требованиям, и обеспечить закупку необходимого специального оборудования для учебного процесса, учитывающего особенности здоровья учащихся (тактильные доски, наглядные и рельефные поверхности, 3D-карты, «умные» очки и трости и так далее).