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Общество

Ученики из Кыргызстана впервые завоевали золотую медаль на Азиатской олимпиаде

Ученики из Кыргызстана впервые завоевали золотую медаль на Азиатской олимпиаде по информатике. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, 19-я Азиатско-Тихоокеанская олимпиада по информатике прошла 17-18 мая в Узбекистане. В олимпиаде приняли участие более 200 учащихся из 36 стран Азии.

Команда Кыргызстана из шести учащихся участвовала в онлайн-формате под видеонаблюдением.

По итогам олимпиады завоевали две медали:

  • Ян Бобрус, 9-й класс, школа «Газпром Кыргызстан» (Бишкек) — золото
  • Адилхан Кадыров, 9-й класс, Нарынский лицей имени М.Субакожоева — бронза.

Еще четыре ученика получили сертификаты.

В Минпросвещения отметили, что это первая золотая медаль в истории участия Кыргызстана в данной олимпиаде. Ранее страна завоевывала две серебряные и более 10 бронзовых медалей.

Яна Бобруса к олимпиаде готовил Медербек Осмонов, Адилхана Кадырова — Кылычбек Урайымов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330989/
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