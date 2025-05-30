Ученики из Кыргызстана впервые завоевали золотую медаль на Азиатской олимпиаде по информатике. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, 19-я Азиатско-Тихоокеанская олимпиада по информатике прошла 17-18 мая в Узбекистане. В олимпиаде приняли участие более 200 учащихся из 36 стран Азии.

Команда Кыргызстана из шести учащихся участвовала в онлайн-формате под видеонаблюдением.

По итогам олимпиады завоевали две медали:

Ян Бобрус, 9-й класс, школа «Газпром Кыргызстан» (Бишкек) — золото

Адилхан Кадыров, 9-й класс, Нарынский лицей имени М.Субакожоева — бронза.

Еще четыре ученика получили сертификаты.

В Минпросвещения отметили, что это первая золотая медаль в истории участия Кыргызстана в данной олимпиаде. Ранее страна завоевывала две серебряные и более 10 бронзовых медалей.

Яна Бобруса к олимпиаде готовил Медербек Осмонов, Адилхана Кадырова — Кылычбек Урайымов.