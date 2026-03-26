Импортеры минеральных удобрений в КР рассказали властям о своих проблемах

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел встречу с компаниями, осуществляющими импорт минеральных удобрений в республику. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, компании-импортеры представили информацию о текущем состоянии поставок минеральных удобрений, объемах, доставленных в республику, ценовой политике, а также о проблемах, имеющихся в этой сфере.

По итогам встречи стороны отметили необходимость усиления дальнейших мер по своевременному и достаточному обеспечению минеральными удобрениями, а также оперативному решению возникающих проблем. В рамках встречи ряду госорганов даны соответствующие поручения по решению проблем, возникающих при импорте и поставках минеральных удобрений в республику.
