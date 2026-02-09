В кабмине заверили, что для весенних полевых работ ГСМ будет достаточно. Об этом на комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, на 2026 год потребуются 40 тысяч тонн дизеля и 9,7 тысячи тонн бензина.

«По данным нефтетрейдеров, на заправках и нефтебазах есть достаточное количество дизеля. Для поддержки фермеров через Фонд госматрезервов реализуется 7 миллионов литров дизеля по 74 сома», — отметил Бакыт Торобаев.

Он также добавил, что для нормального проведения весенних полевых работ потребуется 182 тысячи тонн минеральных удобрений.

«На сегодня завезено 22 тысячи тонн, что составляет 30 процентов от потребности. Удобрения завозят восемь компаний, реализуют их по 23-39 сомов. В этом году общая посевная площадь составит 1 миллиард 250 миллионов гектаров, что на 3,3 тысячи больше, чем в 2025-м», — заключил Бакыт Торобаев.