Экономика

В 2027 году КР будет в состоянии полностью обеспечить себя минудобрениями

В 2027 году КР будет в состоянии полностью обеспечить себя минеральными удобрениями. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» заявил заведующий отделом защиты растений и контроля департамента химизации, защиты и карантина растений Алмаз Алакунов.

По его словам, потребность страны в минеральных удобрениях составляет 280 тысяч тонн в год.

«Из них сегодня мы закупаем 160 тысяч тонн. 80 процентов из Узбекистана приобретаем. Это связано было с тем, что строительство завода по производству удобрений было дорогостоящим. Однако в Ноокате сегодня крупная китайская компания начала строительство завода по выпуску минеральных удобрений. В декабре 2026 года первый этап будет завершен и планируется выпустить 200 тысяч тонн минеральных удобрений. Таким образом, в 2027 году уже будем полностью обеспечены минеральными удобрениями», — отметил Алмаз Алакунов.
