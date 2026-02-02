12:34
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Экономика

В кабмине призывают фермеров использовать карбоминт для высокого урожая

Министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев посетил посевные площади завода «Кыргызмамасылтукум», где рассказал фермерам о применении минерального удобрения карбоминт и его пользе для повышения урожайности. Об этом сообщает Минводсельхоз.

По словам министра, на площади 50 гектаров с соблюдением агротехнологических требований была посеяна озимая пшеница. Перед посевом был проведен анализ почвы, который показал нехватку основных элементов — фосфора, калия и азота.

Для восполнения этих веществ на поля внесли карбоминт. Ожидается, что в текущем году с данного участка удастся получить до 60 центнеров урожая с гектара при использовании минеральных удобрений и сертифицированных семян.

Бакыт Торобаев отметил, что карбоминт — это минеральное удобрение, которое питает почву и обеспечивает растения необходимыми элементами (азот, фосфор, калий). Оно применяется при выращивании пшеницы, кукурузы, картофеля и других сельскохозяйственных культур. Удобрение вносится в гранулированном виде с помощью специальной техники РУМ, которая равномерно распределяет его по полю.

Также министр обратил внимание на ошибки, которые допускают фермеры, — неправильное применение средств против сорняков и использование несертифицированных семян. Это негативно сказывается на урожайности и качестве продукции.

Кроме того, он сообщил, что по всей республике работают 22 лаборатории, где фермеры могут проверить качество семян и их состав, либо приобрести сертифицированный посевной материал.

Министерство сельского хозяйства призывает фермеров соблюдать агротехнологические требования, проводить анализ почвы и использовать качественные удобрения и сертифицированные семена.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360178/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
В 2027 году КР будет в состоянии полностью обеспечить себя минудобрениями
Потери урожая, рост животноводства. Как фермеры Кыргызстана закончили 2025 год
В Бишкеке пройдет форум «АгроДиалог-2026»
В Кыргызстан ввезено 21,5 тысячи тонн минеральных удобрений
Депутат: Без снижения ставки по кредитам невозможно развитие агросектора
Как Минсельхоз планирует переходить к органическому земледелию
В ЖК призывают обеспечить экспорт минудобрений, а не «хвастать» их импортом
Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
Временный запрет на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС снова инициирует Минсельхоз
Временный запрет на вывоз минеральных удобрений намерены ввести в Кыргызстане
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Крупнейший обвал за&nbsp;десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7&nbsp;триллионов Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
12:31
Более 50 тысяч деревьев намерены высадить в Бишкеке в 2026 году Более 50 тысяч деревьев намерены высадить в Бишкеке в 2...
12:23
В кабмине призывают фермеров использовать карбоминт для высокого урожая
12:20
Кабмин утвердит новые финансовые гарантии для инвесторов в особых зонах
12:15
Обвал на руднике «Джеруй». Несчастный случай расследует межведкомиссия
12:09
Депутат предложила лишать лицензий вузы, не обеспечивающие студентов общежитием