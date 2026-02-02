В кабмине призывают фермеров использовать карбоминт для высокого урожая

Министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев посетил посевные площади завода «Кыргызмамасылтукум», где рассказал фермерам о применении минерального удобрения карбоминт и его пользе для повышения урожайности. Об этом сообщает Минводсельхоз.

По словам министра, на площади 50 гектаров с соблюдением агротехнологических требований была посеяна озимая пшеница. Перед посевом был проведен анализ почвы, который показал нехватку основных элементов — фосфора, калия и азота.



Для восполнения этих веществ на поля внесли карбоминт. Ожидается, что в текущем году с данного участка удастся получить до 60 центнеров урожая с гектара при использовании минеральных удобрений и сертифицированных семян.



Бакыт Торобаев отметил, что карбоминт — это минеральное удобрение, которое питает почву и обеспечивает растения необходимыми элементами (азот, фосфор, калий). Оно применяется при выращивании пшеницы, кукурузы, картофеля и других сельскохозяйственных культур. Удобрение вносится в гранулированном виде с помощью специальной техники РУМ, которая равномерно распределяет его по полю.

Также министр обратил внимание на ошибки, которые допускают фермеры, — неправильное применение средств против сорняков и использование несертифицированных семян. Это негативно сказывается на урожайности и качестве продукции.



Кроме того, он сообщил, что по всей республике работают 22 лаборатории, где фермеры могут проверить качество семян и их состав, либо приобрести сертифицированный посевной материал.



Министерство сельского хозяйства призывает фермеров соблюдать агротехнологические требования, проводить анализ почвы и использовать качественные удобрения и сертифицированные семена.