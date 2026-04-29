Минеральные удобрения в Кыргызстане подорожали вдвое

Депутат Жогорку Кенеша Гулай Машрапова сообщила о критической ситуации, сложившейся у аграриев Кара-Суйского района Ошской области. По ее словам, сельчане массово обращаются с жалобами на резкое подорожание минеральных удобрений.

Парламентарий привела конкретные цифры, демонстрирующие масштаб роста цен. Так, стоимость мочевины подскочила с 28 до 56 сомов за килограмм, аммофос подорожал с 48 до 60 сомов, а цена на азотные удобрения выросла более чем вдвое — с 17 до 38 сомов.

Гулай Машрапова подчеркнула, что для жителей сел, чей основной доход зависит от урожая, этот вопрос является вопросом выживания, и призвала профильные органы принять срочные меры.

Напомним, ранее ситуацию с дефицитом и стоимостью удобрений прокомментировал президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Ошской области. Глава государства пояснил, что на логистику и поставки из России, Казахстана и Узбекистана негативно повлияла напряженная ситуация в Ормузском проливе.

Президент сообщил, что провели переговоры с китайскими инвесторами, а в Ноокатском районе Ошской области начали строительство собственного завода по производству минеральных удобрений.