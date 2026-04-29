12:06
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Власть

Минеральные удобрения в Кыргызстане подорожали вдвое

Депутат Жогорку Кенеша Гулай Машрапова сообщила о критической ситуации, сложившейся у аграриев Кара-Суйского района Ошской области. По ее словам, сельчане массово обращаются с жалобами на резкое подорожание минеральных удобрений.

Парламентарий привела конкретные цифры, демонстрирующие масштаб роста цен. Так, стоимость мочевины подскочила с 28 до 56 сомов за килограмм, аммофос подорожал с 48 до 60 сомов, а цена на азотные удобрения выросла более чем вдвое — с 17 до 38 сомов. 

Фото скриншот с прямого эфира. Гулай Машрапова
Гулай Машрапова подчеркнула, что для жителей сел, чей основной доход зависит от урожая, этот вопрос является вопросом выживания, и призвала профильные органы принять срочные меры.

Напомним, ранее ситуацию с дефицитом и стоимостью удобрений прокомментировал президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Ошской области. Глава государства пояснил, что на логистику и поставки из России, Казахстана и Узбекистана негативно повлияла напряженная ситуация в Ормузском проливе. 

Президент сообщил, что провели переговоры с китайскими инвесторами, а в Ноокатском районе Ошской области начали строительство собственного завода по производству минеральных удобрений. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/372344/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
Импортеры минеральных удобрений в КР рассказали властям о своих проблемах
Депутат поднял вопрос о строительстве завода по производству минудобрений
В кабмине заверили, что для весенних полевых работ ГСМ будет достаточно
В кабмине призывают фермеров использовать карбоминт для высокого урожая
В 2027 году КР будет в состоянии полностью обеспечить себя минудобрениями
В Кыргызстан ввезено 21,5 тысячи тонн минеральных удобрений
Как Минсельхоз планирует переходить к органическому земледелию
В ЖК призывают обеспечить экспорт минудобрений, а не «хвастать» их импортом
Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
Временный запрет на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС снова инициирует Минсельхоз
Популярные новости
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Никто не&nbsp;может вызвать главу суверенного государства&nbsp;&mdash; Жапаров о&nbsp;визите в&nbsp;Москву Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Бизнес
Почему сделки внутри lalafo&nbsp;&mdash; это надежно? Главное с&nbsp;выступления на&nbsp;CYBERTOR Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в&nbsp;банк Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
29 апреля, среда
11:58
Проверки бизнеса остановили до конца года — кабмин утвердил порядок моратория Проверки бизнеса остановили до конца года — кабмин утве...
11:52
Поручение президента не исполняется: депутат о земле для частных школ
11:51
Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
11:41
Депутат заявила о вакууме в госуправлении после территориальной реформы
11:40
Директор и бухгалтер задержаны. В Бишкеке выявили коррупцию в электросетях