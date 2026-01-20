11:16
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Общество

В Кыргызстан ввезено 21,5 тысячи тонн минеральных удобрений

В Кыргызстане начаты работы по ввозу минеральных удобрений, сообщает Минводсельпром.

По его данным, в 2026 году для сельского хозяйства республики потребуется 182,8 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе:

  • азотных — 96,2 тысячи тонн (объем, необходимый для весенних полевых работ);
  • фосфорных — 71,5 тысячи тонн;
  • калийных — 15,2 тысячи тонн.

По состоянию на 20 января 2025-го в страну завезено в общей сложности 21,5 тысячи тонн минеральных удобрений. На сегодня на складских площадках по реализации минеральных удобрений частных компаний имеется в наличии 19,2 тысячи тонн.

На основании приказа департамента химизации, защиты и карантина растений № 124 вводится учет ввоза минеральных удобрений на территорию КР через пограничные фитосанитарные пункты авто- и железнодорожным транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358513/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Как Минсельхоз планирует переходить к органическому земледелию
В ЖК призывают обеспечить экспорт минудобрений, а не «хвастать» их импортом
Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
Временный запрет на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС снова инициирует Минсельхоз
Временный запрет на вывоз минеральных удобрений намерены ввести в Кыргызстане
Плодородие почвы стремительно ухудшается. Как нам не остаться без урожая
В Баткенской области таможенники выявили контрабанду минеральных удобрений
В Баткене спецслужбы задержали контрабанду минеральных удобрений
Кыргызстанец пытался незаконно провезти через границу удобрения
Глава кабмина поручил госорганам провести весенние полевые работы строго в срок
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
20 января, вторник
11:14
Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января
10:58
В Кыргызстан ввезено 21,5 тысячи тонн минеральных удобрений
10:51
Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
10:49
Госкомпании получат льготы для строительства всесезонного «Ала-Тоо Резорта»