В Кыргызстан ввезено 21,5 тысячи тонн минеральных удобрений

В Кыргызстане начаты работы по ввозу минеральных удобрений, сообщает Минводсельпром.

По его данным, в 2026 году для сельского хозяйства республики потребуется 182,8 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе:

азотных — 96,2 тысячи тонн (объем, необходимый для весенних полевых работ);

фосфорных — 71,5 тысячи тонн;

калийных — 15,2 тысячи тонн.

По состоянию на 20 января 2025-го в страну завезено в общей сложности 21,5 тысячи тонн минеральных удобрений. На сегодня на складских площадках по реализации минеральных удобрений частных компаний имеется в наличии 19,2 тысячи тонн.

На основании приказа департамента химизации, защиты и карантина растений № 124 вводится учет ввоза минеральных удобрений на территорию КР через пограничные фитосанитарные пункты авто- и железнодорожным транспортом.