В ЖК призывают обеспечить экспорт минудобрений, а не «хвастать» их импортом

Депутат Кундузбек Сулайманов на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике раскритиковал работу Министерства экономики и коммерции.

По его словам, согласно отчету ведомства, сегодня минеральные удобрения только импортируются в страну.

«На импорт уходит много средств за рубеж. Министерство не должно хвастать цифрами импорта, а должно приложить все усилия, чтобы добиться экспорта минеральных удобрений. Мы аграрное государство и должны добиться того, чтобы сами могли себя обеспечивать минеральными удобрениями. Мы не видим никаких инициатив со стороны Минэкономики о том, как разрешить эту ситуацию. В соседних государствах заводы по производству минеральных удобрений давно работают с огромной прибылью, а мы все еще импортируем их. Надо усилить работу в этом направлении», — считает нардеп.

Заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов отметил, что работа в этом направлении ведется.

«В 2024-м в Сокулукском районе открылся завод по производству минудобрений со сметной стоимостью 53,8 миллиона сомов на 300 рабочих мест. Он может производить 1 тысячу 800 тонн минеральных удобрений в год в виде порошка и жидкости. Также в 2025-м в Ноокатском районе Ошской области планируется открытие предприятия по производству минудобрений мощностью до 2 тысяч тонн в месяц. Планируется, что будет создана 1 тысяча новых рабочих мест», — добавил он.

Кундузбек Сулайманов призвал чиновника лучше готовиться к заседаниям комитета.