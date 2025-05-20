07:17
USD 87.45
EUR 99.02
RUB 1.08
Власть

В ЖК призывают обеспечить экспорт минудобрений, а не «хвастать» их импортом

Депутат Кундузбек Сулайманов на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике раскритиковал работу Министерства экономики и коммерции.

По его словам, согласно отчету ведомства, сегодня минеральные удобрения только импортируются в страну.

«На импорт уходит много средств за рубеж. Министерство не должно хвастать цифрами импорта, а должно приложить все усилия, чтобы добиться экспорта минеральных удобрений. Мы аграрное государство и должны добиться того, чтобы сами могли себя обеспечивать минеральными удобрениями. Мы не видим никаких инициатив со стороны Минэкономики о том, как разрешить эту ситуацию. В соседних государствах заводы по производству минеральных удобрений давно работают с огромной прибылью, а мы все еще импортируем их. Надо усилить работу в этом направлении», — считает нардеп.

Заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов отметил, что работа в этом направлении ведется.

«В 2024-м в Сокулукском районе открылся завод по производству минудобрений со сметной стоимостью 53,8 миллиона сомов на 300 рабочих мест. Он может производить 1 тысячу 800 тонн минеральных удобрений в год в виде порошка и жидкости. Также в 2025-м в Ноокатском районе Ошской области планируется открытие предприятия по производству минудобрений мощностью до 2 тысяч тонн в месяц. Планируется, что будет создана 1 тысяча новых рабочих мест», — добавил он.

Кундузбек Сулайманов призвал чиновника лучше готовиться к заседаниям комитета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329750/
просмотров: 3401
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС
Временный запрет на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС снова инициирует Минсельхоз
Временный запрет на вывоз минеральных удобрений намерены ввести в Кыргызстане
Плодородие почвы стремительно ухудшается. Как нам не остаться без урожая
В Баткенской области таможенники выявили контрабанду минеральных удобрений
В Баткене спецслужбы задержали контрабанду минеральных удобрений
Кыргызстанец пытался незаконно провезти через границу удобрения
Глава кабмина поручил госорганам провести весенние полевые работы строго в срок
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
ГКНБ объявил охоту на&nbsp;нелегалов: с&nbsp;10&nbsp;июня стартует масштабная операция ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция
Ежегодно проводить мобилизацию мужчин призывного возраста предлагают в&nbsp;ЖК Ежегодно проводить мобилизацию мужчин призывного возраста предлагают в ЖК
Бизнес
Стоит в&nbsp;три раза меньше, а&nbsp;дает то&nbsp;же: зачем переплачивать, когда есть Honor? Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Ноль на&nbsp;счету не&nbsp;помеха: банки и&nbsp;платежи доступны всегда с&nbsp;MEGA Ноль на счету не помеха: банки и платежи доступны всегда с MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
Напоминаем автовладельцам: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года штрафы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
22 мая, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 мая, среда
23:37
Корпорация Huawei выпустила свой первый ноутбук со складным дисплеем
22:43
На реке Алтын-Дара хотят построить водохранилище
22:00
Чудаки парковки. Водитель оставил авто на въезде на подземную стоянку
21:40
В Узбекистан вернули более 13 тысяч килограммов субпродуктов КРС
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 мая: осадки не ожидаются