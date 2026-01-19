В КР намерены снять полнометражный фильм «Сынган кылыч» («Сломанный меч»)

В Кыргызстане намерены снять полнометражный фильм «Сынган кылыч» («Сломанный меч»). Об этом замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев заявил сегодня на заседании комитета ЖК по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи, отвечая на комментарий депутатов о том, что необходимо больше снимать масштабных национальных картин, которые соответствуют национальной идеологии.

Он отметил, что это актуальный вопрос, и сейчас ведется работа над снятием таких масштабных фильмов.

«Десять лет назад снята картина «Курманджан датка», с тех пор не произведено масштабных фильмов. Но сейчас мы намерены по мотивам произведения Тологона Касымбекова создать полномасштабную киноленту «Сынган кылыч». Сейчас утверждается смета, сценарий написать согласился драматург Султан Раев. Думаю, к концу 2026 года — в начале 2027-го начнутся съемки фильма», — подчеркнул Марат Тагаев.

Он заметил, что также в этом году есть план по созданию документальной картины, посвященной 35-летию независимости КР.

«При этом в разы будет сокращено производство документальных фильмов, которые посвящены отдельным личностям. Раньше по заказу госорганов в «Кыргызфильм» поступали заявки о том, чтобы при жизни были сняты документальные ленты или передачи типа «Бейне» про 70-80-летних юбиляров. Сейчас мы будем сильно сокращать такую практику», — добавил чиновник.