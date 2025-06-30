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Общество

Дни женщин и моды тюркского мира: как прошел фестиваль в Актау

28-29 июня в Актау (Казахстан) состоялись VIII Дни женщин и моды тюркского мира. Об этом сообщили в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Отмечается, что фестиваль объединил дизайнеров, ремесленников и художников из более чем 13 стран и регионов тюркского мира, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Венгрию, Монголию и Северную Македонию.

В течение двух дней в рамках фестиваля прошли выставки, мастер-классы, ремесленные ярмарки и модные показы. Кульминацией мероприятия стал гала-показ на сцене амфитеатра Актау, где дизайнеры из разных стран представили свои авторские коллекции, совмещающие традиционные орнаменты с современными силуэтами.

Заключительное мероприятие фестиваля состоялось вечером 29 июня. С речью выступил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

«Женщина — носительница цивилизации тюркского мира. Каждый орнамент, вышитый вручную, — это не только элемент эстетики, но и отражение нашей истории, нашей души и нашей идентичности», — сказал он.

В финале участникам вручили благодарственные письма от ТЮРКСОЙ и памятные подарки от акимиата.

Актау в 2025-м объявлен культурной столицей тюркского мира. Отмечается, что город продолжит принимать яркие международные проекты в течение всего года. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334708/
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