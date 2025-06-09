Спикер ЖК встретился с руководителем Института имени Чингиза Айтматова в Турции

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял делегацию во главе с депутатом Великого национального собрания Турции, руководителем Института имени Чынгыза Айтматова в Анкаре, профессором Ильясом Топсакалом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Во встрече также приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и член комитета по развитию демократических институтов и гражданского общества Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмал Саидов.

Стороны обсудили вопросы укрепления культурного сотрудничества между братскими народами, в частности развитие творческих связей между деятелями культуры и искусства.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован не только в углублении политико-экономического партнерства с тюркскими государствами, связанными глубокими историческими узами, но и в расширении культурно-гуманитарного взаимодействия.

Торага напомнил, что в рамках международной организации ТЮРКСОЙ, основанной в 1993 году, ведется активная работа по развитию и объединению культур братских народов.

«В частности, широкое празднование в тюркском мире памятных мероприятий, посвященных выдающимся кыргызским поэтам — 110-летию со дня рождения Алыкула Осмонова и 85-летию Жолона Мамытова, вызывает у нас искреннюю радость. Такие инициативы способствуют духовному сближению родственных народов. Поэтому встречи творческих деятелей, фестивали, Дни кино, литературные форумы и другие совместные мероприятия должны проводиться на регулярной основе», — подчеркнул Нурланбек Тургунбек уулу.

Вместе с тем спикер, отмечая, что делегаты прибыли для участия в значимом культурном событии — III Бишкекском международном кинофестивале, подчеркнул важную культурно-воспитательную роль кинематографа. Он обратил особое внимание на необходимость создания качественного детского контента.

В свою очередь Ильяс Топсакал рассказал о деятельности возглавляемого им института, носящего имя выдающегося писателя и мыслителя Чингиза Айтматова.

«Произведения Чингиза Айтматова наполнены невероятной глубиной. Ему удалось не только художественно отразить особенности своей эпохи и создать увлекательный сюжет, но и раскрыть судьбы людей, их переживания. Наша основная миссия — широкое распространение его уникального творческого наследия», — заключил Ильяс Топсакал.