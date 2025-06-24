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Общество

Скончался народный писатель Кыргызстана Шаршеналы Абдылдаев

Скончался народный писатель Кыргызстана Шаршеналы Абдылдаев. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики.

Кыргызская национальная литература и общественность понесли тяжелую утрату. 22 июня 2025 года на 88-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, выдающийся писатель и переводчик Шаршеналы Абдылдаев, говорится в сообщении.

Шаршеналы Абдылдаев родился 12 мая 1937 года в селе Бейшеке Кеминского района Чуйской области.
В 1956–1961 годах обучался на факультете филологии, отделении журналистики Кыргызского государственного университета. Начал свою творческую и профессиональную деятельность редактором в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию Киргизской ССР.

Также работал в издательстве «Кыргызстан», кыргызском отделении Государственного издательского комитета СССР, редакции литературного журнала «Ала-Тоо», литературном фонде Союза писателей Кыргызстана, а также в редакционно-издательском отделе Жогорку Кенеша.

Его повести, очерки и переводы обогатили кыргызскую литературу новыми темами и приблизили национальную словесность к сокровищнице мировой художественной культуры. Он мастерски переводил на кыргызский язык произведения мировых классиков — Уильяма Шекспира, Федерико Гарсиа Лорки, Георгия Маркова, Андрея Упита и других выдающихся писателей. Его переводы и оригинальные произведения, такие, как «Бийиктеги жылдыздар», «Романтик», «Сибирь», «Отец и сын», «Тоня из Семеновки», «Грядущему веку», стали популярными среди читателей.

Шаршеналы Абдылдаев был членом союзов писателей, журналистов и кинематографистов.
Его труд был высоко оценен государством: он удостоен званий «Отличник печати СССР», «Народный писатель Кыргызской Республики», «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики», а также ряда государственных наград.

Похороны состоятся сегодня на кладбище Ала-Арча.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333838/
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