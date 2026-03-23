В Бишкеке завершают реконструкцию фонтанов в Театральном сквере. Об этом сообщила читательница 24.kg.

По ее словам, ремонтные работы вышли на финишную прямую «Будет красиво, особенно если мэрия благоустроит всю территорию и восстановит розарии, которые нынче находятся в плачевном состоянии, потому что кусты необходимо обновить и подкормить удобрениями», — написала она.

Напомним, фонтанный комплекс расположен у памятника Токтогулу Сатылганову. Он был закрыт на реконструкцию прошлой осенью. Заказчиком ремонтных работ выступает управление капитального строительства мэрии города. Подрядчиком выбрано ОсОО «АзияСтрой Групп». Компания обещала завершить реконструкцию к концу октября 2025 года.

Памятник Токтогулу Сатылганову был установлен в 1974 году. Он создан к 100-летию народного акына, знатока устной поэзии, композитора и музыканта-виртуоза.

