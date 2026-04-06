Общество

Фонтаны у филармонии в Бишкеке разбирают — что происходит

В Бишкеке начался демонтаж фонтанов возле здания филармонии. Видео и сообщения об этом распространяются в социальных сетях.

По словам очевидцев, на месте ведутся активные работы — конструкции разбирают, часть элементов уже демонтирована. Горожане отмечают, что речь может идти о реконструкции из-за изношенности инженерных сетей.

Официальной информации от мэрии или профильных служб на момент публикации не поступало.

  • Фонтанный комплекс перед зданием Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова был построен в 1980 году одновременно с возведением самого здания. Он является частью единого архитектурного ансамбля площади с памятником Манасу и был реализован по проекту архитектора Алексея Печенкина.
