В Бишкеке начался демонтаж фонтанов возле здания филармонии. Видео и сообщения об этом распространяются в социальных сетях.

По словам очевидцев, на месте ведутся активные работы — конструкции разбирают, часть элементов уже демонтирована. Горожане отмечают, что речь может идти о реконструкции из-за изношенности инженерных сетей.

Официальной информации от мэрии или профильных служб на момент публикации не поступало.