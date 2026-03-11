16:56
Общество

Фонтаны у ЦУМа могут вернуть: спорное здание почти полностью снесли

В Бишкеке могут восстановить фонтанный комплекс возле ЦУМа «Айчурек». Об этом стало известно на заседании Бишкекского городского кенеша.

Как сообщил вице-мэр Азамат Кадыров, обсуждается вариант возвращения фонтанов после демонтажа спорного объекта, строительство которого вызвало широкий общественный резонанс.

Вопрос на заседании поднял депутат Алмаз Аскар уулу. Он поинтересовался судьбой здания, которое, по его словам, строилось не по утвержденному эскизу.

По словам вице-мэра, большая часть сооружения уже демонтирована.

«Третий и второй этажи уже снесены, остался только первый этаж», — сообщил Азамат Кадыров.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев потребовал снести конструкции возле ЦУМа и вернуть фонтанную и зеленую зоны в первоначальный вид, поскольку возводимый объект не соответствовал утвержденному архитектурному проекту и градостроительным нормам.

По информации мэрии, после завершения демонтажа территория должна быть благоустроена, а фонтанный комплекс — восстановлен.
