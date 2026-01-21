Фото из интернета. РФ и Украина борются за одни и те же китайские комплектующие для дронов

Россия и Украина фактически конкурируют за одни и те же китайские комплектующие для беспилотников, которые стали ключевым оружием в войне. Об этом пишет Financial Times.

Как рассказал изданию основатель украинской компании TAF Industries Александр Яковенко, китайские поставщики стараются разводить украинских и российских клиентов по времени, чтобы они не пересекались на одних и тех же заводах. Визиты планируются с точностью до минут: одних проводят через служебные входы и коридоры сразу после отъезда других.

По его словам, китайские компании стремятся сохранить отношения с обеими сторонами конфликта, формально учитывая интересы и Киева, и Москвы. В результате производители дронов в России и на Украине зависят от одних и тех же поставщиков камер, аккумуляторов и других критически важных компонентов из КНР.

Financial Times отмечает, что беспилотники стали самым быстро развивающимся и решающим видом вооружений в конфликте: на них приходится до трех четвертей недавних потерь. При этом ряд экспертов считает, что Пекин на практике может отдавать негласное предпочтение российским покупателям.