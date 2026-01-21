21:39
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Экономика

Россия и Украина борются за одни и те же китайские комплектующие для дронов — FT

Фото из интернета. РФ и Украина борются за одни и те же китайские комплектующие для дронов

Россия и Украина фактически конкурируют за одни и те же китайские комплектующие для беспилотников, которые стали ключевым оружием в войне. Об этом пишет Financial Times.

Как рассказал изданию основатель украинской компании TAF Industries Александр Яковенко, китайские поставщики стараются разводить украинских и российских клиентов по времени, чтобы они не пересекались на одних и тех же заводах. Визиты планируются с точностью до минут: одних проводят через служебные входы и коридоры сразу после отъезда других.

По его словам, китайские компании стремятся сохранить отношения с обеими сторонами конфликта, формально учитывая интересы и Киева, и Москвы. В результате производители дронов в России и на Украине зависят от одних и тех же поставщиков камер, аккумуляторов и других критически важных компонентов из КНР.

Financial Times отмечает, что беспилотники стали самым быстро развивающимся и решающим видом вооружений в конфликте: на них приходится до трех четвертей недавних потерь. При этом ряд экспертов считает, что Пекин на практике может отдавать негласное предпочтение российским покупателям.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358785/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
В Чолпон-Ате успешно испытали подводный дрон для работы на Иссык-Куле
В 2026 году председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом
Киев направил дроны на резиденцию Путина: доказательства инцидента переданы США
$250 миллионов выделено на борьбу с дронами во время чемпионата мира по футболу
Председатель КНР поздравил Садыра Жапарова с Новым годом
КПП на границе с КНР 1 января 2026 года будут закрыты
Лавров: Киев направил дроны на резиденцию Путина. Реакция Трампа
В Алматы для курьерской доставки будут использовать дроны
На КПП не допущен груз курдючного жира из КНР
Китай установил рекорд по закупкам российского золота
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;20&nbsp;января Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
ВВП Кыргызстана по&nbsp;итогам 2025 года составил почти 2&nbsp;триллиона сомов ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
21 января, среда
21:25
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» закупило три новых деайсера ОАО «Аэропорты Кыргызстана» закупило три новых деайсера...
21:06
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 21 января. Столица вновь на первом месте
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: местами снег
20:57
Адылбек Касымалиев встретился с инвесторами в сфере энергетики
20:45
В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за утечку данных