При строительстве электрических линий в Кыргызстане стали использовать дроны

При строительстве трасс электрических линий в Кыргызстане стали использовать дроны. Об этом сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что в энергетическом секторе начали применять новые стандарты и инновационные исследования.

В рамках строительства новой подстанции «Исанова», проектируемой для Ошской области, проводятся маршрутные исследования с использованием дронов.

Этот метод позволяет с высокой точностью с воздуха фотографировать и записывать видеоматериалы трассы прохождения электрических линий. Собранные данные обрабатываются в 3D-формате, что позволяет точно определить рельеф местности, технические особенности и возможные трудности строительства, говорится в сообщении.

В ведомстве дополнили, что заключен контракт с иранской компанией Monenco Iran, а исследования и проектирование по экологическим и социальным вопросам будут проводиться совместно с консультантом MERCADOS ARIES INTERNATIONAL, S.A.

Использование дронов обеспечивает точное планирование маршрута, предварительную оценку воздействия на окружающую среду и строгий контроль соблюдения стандартов безопасности. Этот метод является первым опытом применения современных технологий в Кыргызстане и устанавливает новые стандарты для энергетических проектов страны. При этом он повышает устойчивость электроснабжения региона и способствует эффективной интеграции возобновляемых источников энергии, отметили в Минэнерго.
