Остаток гранта по переселению маралов пришлось вернуть донорам

В июне 2018 года впервые в истории Кыргызстана переселили девять маралов из Нарынского государственного заповедника в лесной заказник «Балтыркан» Аксыйского района Джалал-Абадской области. Хотя изначально планировали перевезти животных на гору Алан-Тоо в том же районе. Об этом 24.kg сообщил руководитель проекта «Реинтродукция марала в Западный Тянь-Шань» Гамал Соронкулов.

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Он отметил, что проект вошел в программу по сохранению снежного барса, средства в размере $30 тысяч выделили фонды Кристенсена и Леонардо Ди Каприо.

«Изначально мы планировали животных поднять на вертолете на плато горы Алан-Тоо в Аксыйском районе. Это уникальная гора, там сплошные отвесные скалы, и только одна тропа. Думали, если перекроем ее, маралы никуда выйти не смогут, удобно защищать их там от хищников. Волки туда не поднимаются», — отметил он.

Гамал Соронкулов рассказал, что по подсчетам в этих условиях поголовье могло увеличиться до 200 голов.

«Но по каким-то причинам Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства запретило этот вариант и определило другое место. На подготовительную работу и переселение потратили $17 тысяч, оставшиеся $13 тысяч, которые должны были пойти на оплату вертолета, вернули донорам», — рассказал он.

Он добавил, что в 2019 году одна из переселенных в заказник маралов родила.