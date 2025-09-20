17:21
Общество

До 60 особей увеличилось число маралов в Беш-Ташском природном парке

До 60 особей увеличилось число маралов в природном парке «Беш-Таш», сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В ведомстве напомнили, что три года назад из Алтая было завезено 35 маралов для сохранения биоразнообразия и обогащения животного мира парка.

Минприроды
Фото Минприроды

Маралы (центральноазиатские благородные олени) находятся под угрозой исчезновения. В Кыргызстане сохранился тянь-шаньский подвид марала (Cervus canadensis songaricus). До XIX века этот вид был широко распространен в лесах, но к 1980 году исчез на большей части исторического ареала.

Основными причинами резкого снижения численности марала являются хозяйственное освоение мест обитания (вырубка леса, интенсивный выпас скота) и фактор беспокойства.

Беш-Ташский природный парк создан в 1996 году для охраны природного комплекса и биологического разнообразия на северо-западе Кыргызстана. Парк расположен в Таласской долине и занимает площадь более 32 тысячи гектаров.

На территории парка произрастает более 800 видов растений, обитают такие дикие животные, как косуля, лисица, куница, рысь, улар, снежный барс, туркестанская рысь, кумай, балобан, беркут и другие редкие виды.
