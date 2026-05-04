Эдуард Кубатов «Беш-Таш» тоолорундагы маралдардын үйүрүн көрсөттү

Мамлекеттик туризм агенттигинин башчысы Эдуард Кубатов Талас облусунда тартылган маралдардын үйүрүнүн видеосун жарыялады.

Кадрлар «Беш-Таш» жаратылыш паркында тартылган. Видеодон жаныбарлардын тоолуу аймакта эркин жүргөнүн көрүүгө болот.

«Маралдар келатат... «Ак кеме» тасмасындагы чакырык үнүн эстейсизби? Маралдардын үйүрүн көрүү — тоодо болушу мүмкүн болгон эң сонун нерсе», — деп белгиледи Эдуард Кубатов.

Анын айтымында, сапар аймакка болгон жумушчу сапардын алкагында өтүүдө. Жакынкы арада мамлекеттик агенттиктин башчысы Талас облусунда тоо жана тарыхый туризмди өнүктүрүү тууралуу кененирээк айтып берүүнү убада кылды.
Эдуард Кубатов «Беш-Таш» тоолорундагы маралдардын үйүрүн көрсөттү
