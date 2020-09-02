В Кыргызстане продолжат программу переселения маралов по всей стране

С 2021 года Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства планирует начать процесс переселения маралов во все регионы Кыргызстана. Об этом стало известно во время рабочей поездки в Нарынскую область главы ведомства Мирслава Аманкулова.

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Как отметили в пресс-службе ведомства, директор поручил увеличить количество маралов, обитающих в Нарынском государственном природном заповеднике, а также начать их переселение в другие регионы для сохранения и воспроизводства животных, расширения мест их обитания.

В ГАОССиЛХ напомнили, что в июне 2018 года в рамках реализации проекта «Реинтродукция маралов в Западный Тянь-Шань» впервые в истории Кыргызстана переселили девять голов марала из Нарынского государственного заповедника в лесной заказник Балтыркан Аксыйского района Джалал-Абадской области, где животные хорошо прижились на базе Авлетимского лесхоза.

В 2015 году Фонд Кристенсена и Фонд Ди Каприо по сохранению снежного барса при Фонде Кремниевой долины выделили $30 тысяч на реализацию проекта «Реинтродукция маралов в Западный Тянь-Шань».