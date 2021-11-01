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Общество

В Сары-Челекском биосферном заповеднике браконьеры убили марала

В Сары-Челекском биосферном заповеднике браконьеры убили марала. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, накануне на участке «Туура-Арык» обнаружена группа лиц, которые разделывали тушу незаконно отстреленного самца примерно пятилетнего возраста.

«Нарушителями оказались четверо жителей села Аркыт Аксыйского района. При личном досмотре и прочесывании территории огнестрельное оружие не обнаружено. Шкура, голова и туша животного изъяты в качестве вещественных доказательств. Материалы по факту незаконного отстрела краснокнижного животного передаются в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что марал занесен в Красную книгу. Штраф за незаконную добычу животного составляет 1 миллион сомов, а на особо охраняемых природных территориях размер взыскания увеличивается вдвое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212305/
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