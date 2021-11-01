В Сары-Челекском биосферном заповеднике браконьеры убили марала. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По его данным, накануне на участке «Туура-Арык» обнаружена группа лиц, которые разделывали тушу незаконно отстреленного самца примерно пятилетнего возраста.

«Нарушителями оказались четверо жителей села Аркыт Аксыйского района. При личном досмотре и прочесывании территории огнестрельное оружие не обнаружено. Шкура, голова и туша животного изъяты в качестве вещественных доказательств. Материалы по факту незаконного отстрела краснокнижного животного передаются в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что марал занесен в Красную книгу. Штраф за незаконную добычу животного составляет 1 миллион сомов, а на особо охраняемых природных территориях размер взыскания увеличивается вдвое.